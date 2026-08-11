SOUHRN: Zásadní události úterý 11. srpna


před 6 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 11. srpna 2026.

Maďarský parlament zvolil prezidentem expředsedu nejvyššího soudu

Maďarský parlament zvolil novým prezidentem někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku. Nominovala ho vládnoucí Tisza. Parlament, v němž má Tisza více než dvoutřetinovou většinu, zvolil novou hlavu státu poté, co minulý měsíc ústavní dodatek ukončil funkční období Tamáse Sulyoka. Baka byl jediný kandidát, získal 140 hlasů. Poslanci opozičního Fideszu a křesťanských demokratů (KNDP) oznámili, že budou volbu i inauguraci bojkotovat.

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Maďarský parlament zvolil prezidentem expředsedu nejvyššího soudu Andráse Baku
Maďarský parlament zvolil novým prezidentem expředsedu nejvyššího soudu Andráse Baku


Inflace v červenci zrychlila, máslo ale bylo nejlevnější za šestnáct let

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7 procenta z červnových 1,5 procenta. Meziměsíčně stouply ceny o 0,6 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne v úterý potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Inflaci táhly vzhůru pohonné hmoty, opačně působily potraviny. Máslo bylo nejlevnější za šestnáct let a mléko od počátku sledování jeho ceny.

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Inflace v červenci zrychlila, máslo ale bylo nejlevnější za šestnáct let
Ilustrační foto


Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně devět mrtvých, Kyjevem zněly exploze

Rusko v noci na úterý podniklo další sérii útoků na Ukrajinu. Nejméně devět lidí přišlo o život a desítky utrpěly zranění při útocích na Záporoží a Dněpropetrovskou oblast, uvedly regionální úřady. Podle prokuratury je mrtvých jedenáct a raněných 26. Nepřítel v noci vyslal proti Ukrajině rakety Cirkon a Iskander-M/KN-23 a 120 dronů, z nichž se obráncům podařilo 98 dronů zneškodnit. Ukrajinské letectvo tvrdí, že hlavním terčem útoku bylo Záporoží a Kyjev s okolím.

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Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně devět mrtvých, Kyjevem zněly exploze
Následky ruského nočního útoku na Záporoží
Dopady ukrajinských úderů
Největší závod na výrobu LPG v Rusku je mimo provoz, píše Reuters
Požár v petrochemickém komplexu ZapSibNěftěchim, 10. srpna 2026


Počet obětí zemětřesení v Kolumbii dál stoupá

Nejméně 169 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii, napsal v úterý odpoledne SELČ portál kolumbijského listu El Tiempo. Agentura Reuters následně uvedla, že počet obětí překročil dvě stovky. Počet zraněných dle dostupných informací stoupl na více než devět set. Otřesy podle kolumbijské asociace hlavních měst regionů Asocapitales zničily 61 budov a poškodily dalších 1575 domů. Jde o nejsilnější zemětřesení v zemi v tomto století. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených otřesy.

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Počet obětí zemětřesení v Kolumbii dál stoupá
Následky zemětřesení v kolumbijském městě Calí


Syrský soud odsoudil k smrti svrženého diktátora Bašára Asada

Syrský soud odsoudil v nepřítomnosti svrženého diktátora Bašára Asada k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Asad s rodinou uprchl v prosinci 2024 do Moskvy poté, co Damašek dobyla koalice vedená islamisty.

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Syrský soud odsoudil k smrti svrženého diktátora Bašára Asada
Syrský diktátor Bašár Asad na snímku z roku 2010


Zatmění Slunce přinese „býčí rohy“ a dva soumraky. Jak se připravit?

Výjimečný souběh dvou zajímavých astronomických událostí se odehraje na obloze ve středu večer. Nejprve oblohu ztemní zatmění Slunce, jen aby ji poté rozzářily Slzy svatého Vavřince neboli meteorický roj Perseidů.

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Zatmění Slunce přinese „býčí rohy“ a dva soumraky. Jak se připravit?
Ilustrační foto
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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