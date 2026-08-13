SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 13. srpna


před 6 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 13. srpna 2026.

Babiš avizoval obnovení koalice proti suchu

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že v pondělí opět ustaví Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla už v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Koalice má hned začít fungovat. Sucho již výrazně omezilo provoz malých vodních elektráren.

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Babiš chce obnovit koalici proti suchu
Nízká hladina přehrady Stanovice


V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu

V rotterdamském přístavu v Nizozemsku ve čtvrtek kolem poledne došlo k explozi, která zabila jednoho člověka a několik dalších zranila, informovala agentura Reuters s odkazem na tamní policii. Příčina incidentu je podle ní zatím neznámá. Sabotáži podle ní nic nenasvědčuje, ale i tuto možnost policisté vyšetřují. Výbuch neměl dopad na provoz terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) v přístavu, řekl jeho mluvčí.

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V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných
Skladovací nádrž po výbuchu v rotterdamském přístavu


Putin rozhněval Tokio návštěvou sporných Kuril

Ruský vládce Vladimir Putin poprvé navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů, o které Moskva od druhé světové války vede spor s Tokiem. Šéf Kremlu tak učinil den po rozsáhlém cvičení ruské Tichomořské flotily a poté, co KLDR odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegise se proti cestě ohradil. Ostrovy označil za japonské území – a to jak historicky, tak i s ohledem na mezinárodní právo. Tokio si předvolalo ruského velvyslance.

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Putin rozhněval Tokio návštěvou sporných Kuril
Ruský vládce Vladimir Putin na Kurilách


Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny

Polské bezpečnostní složky zadržely před několika dny ruského občana naverbovaného ruskými zpravodajskými službami, který plánoval zabít ve Varšavě člověka s dvojím občanstvím – americkým a ukrajinským –, oznámil dle polských médií premiér Donald Tusk. Zamýšlená oběť byla podle něj nepohodlná z pohledu režimu ruského vládce Vladimira Putina. Moskva se zatím nevyjádřila.

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Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny
Ilustrační snímek


Astronomové poprvé popsali hvězdu „kříženou“ s černou dírou

Vědci dlouho předpokládali existenci jistého tělesa, ale až nyní první takové popsali. Je to napůl černá díra a napůl hvězda – objekt, který existoval jen několik set let po Velkém třesku.

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Astronomové poprvé popsali hvězdu „kříženou“ s černou dírou
Umělecká představa o novém typu černé díry
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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