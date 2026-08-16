Rumunsko sestřelilo dron, který narušil jeho vzdušný prostor

Nad rumunským územím byl sestřelen dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor země. Oznámilo to podle agentury Reuters v neděli rumunské ministerstvo obrany. V Rumunsku je to letos již čtvrtý sestřelený dron.
Ministerstvo neuvedlo, odkud dron pocházel. Podle radarů vstoupil do rumunského vzdušného prostoru z území sousedního Moldavska, asi 24 kilometrů severně od města Galati na jihovýchodě Rumunska.
Bezpilotní letoun podle ministerstva sestřelil španělský stíhací letoun F-18, který se v Rumunsku podílel na misi NATO zaměřené na ochranu vzdušného prostoru. Španělský letoun navázal s dronem radarový kontakt a dostal povolení k jeho sestřelení. Dron byl bezpečně sestřelen v 05:01 místního času. Jeho trosky podle úřadů dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi.
Rumunsko, které má s Ukrajinou společnou pozemní hranici dlouhou 614 kilometrů, v posledních čtyřech letech opakovaně zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. V červenci rumunské stíhačky F-16 poprvé sestřelily tři ruské drony, které narušily rumunský vzdušný prostor.
Začátkem letošního roku ruský dron během nočního útoku na sousední Ukrajinu dopadl na obytný dům ve městě Galati a zranil dva lidi.