SOUHRN: Zásadní události soboty 15. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 15. srpna 2026.
V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šířily na ostrově Dugi otok
Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči byli nuceni přisouvat trajektem posily. V sobotu se jim už ale plameny podařilo dostat pod kontrolu. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přišly poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady dočasně evakuovat přes dva tisíce lidí včetně asi tří set českých turistů.
Měřicí stanice v Česku hlásí opět teplotní rekordy
Kvůli tropickým teplotám platí pro sobotu i neděli výstraha před ohrožením zdraví pro téměř celé Česko. Hrozí přehřátí a dehydratace, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teploty mohou podle předpovědi vystoupat až na 36 stupňů Celsia a v neděli na 37 stupňů. Na některých místech už během odpoledne padaly teplotní rekordy. Dále také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu má přinést až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se čekají deště a ochlazení.
Zemětřesení v Indonésii o síle 7,7 stupně si vyžádalo nejméně 47 obětí
Nejméně 47 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Bilance postupně narůstá. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolaly. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany.
Belgie kvůli rekordním požárům požádala EU o pomoc
Evropská unie plánuje nasadit tři vrtulníky a dvě letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla podle agentur Reuters a AFP eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová. Pomoc podle ní poskytne Česko a další dva unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách, který dosud spálil přes šestnáct set hektarů půdy.
Ukrajina zasáhla podnik Roskosmosu, ruský útok v Dněpropetrovsku zabil kojence
Ukrajina v ruské Samarské oblasti zasáhla podnik Roskosmosu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O útoku na blíže neupřesněný podnik informovaly dříve ruské úřady. V Dněpropetrovské oblasti zase po ruském útoku zemřel kojenec, zraněno bylo jedenáct lidí, uvádějí tamní představitelé. Úřady v Chersonu hlásí bezmála třicet zraněných. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi a součástí bojů jsou časté vzdušné útoky obou stran.
Při izraelských útocích v Libanonu zemřelo jedenáct lidí, uvádějí tamní úřady
Izraelské vzdušné útoky na jižní Libanon si v sobotu vyžádaly nejméně jedenáct obětí, informují s odkazem na libanonská média agentury AP a AFP. Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že mezi oběťmi byly tři děti a dvě ženy. Dalších nejméně devatenáct lidí utrpělo zranění. Podle libanonského prezidenta Josepha Aúna tím Izrael vyslal jasný vzkaz, pokud jde o budoucí mírová jednání. Libanonské hnutí Hizballáh pohrozilo odvetou za tyto útoky.
Vědci našli pod Krvavými vodopády v Antarktidě oázu pravěkého života
Život ukrytý pod ledovcem v Antarktidě má prastaré kořeny. Popsal to nový výzkum, který se pokoušel vysvětlit původ slavných Krvavých vodopádů.