Při izraelském útoku v Libanonu zemřelo sedm lidí, uvádějí tamní média


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Izraelský vzdušný útok na jižní Libanon si v sobotu ráno vyžádal sedm obětí, informují s odkazem na libanonská média agentury AP a AFP. Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že mezi oběťmi byly tři děti a dvě ženy. Podle resortu utrpěly při útoku zranění dvě osoby, média dříve hovořila o třech zraněných.

Podle libanonské státní tiskové agentury NNA zničil letecký útok obytný dům na předměstí obce Ansár. Agentura informovala také o dalších izraelských úderech v jižní části země.

Počet obětí podle AP činí ze sobotního leteckého úderu jeden z nejkrvavějších útoků od doby, kdy Bejrút a Jeruzalém 26. června oznámily uzavření rámcové dohody s cílem dosáhnout míru. Dohoda stanovila plán stažení sil židovského státu z jižního Libanonu výměnou za odzbrojení teroristické skupiny Hizballáh podporované Íránem. Hizballáh odmítl přímá jednání a dohodu nepřijal.

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Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že v noci zaútočila na infrastrukturu hnutí Hizballáh v oblasti, kterou označila za bezpečnostní zónu v jižním Libanonu, píše agentura Reuters. Úder byl podle ní reakcí na akce namířené proti vojákům židovského státu.

Nejnovější konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem se rozhořel na začátku března poté, co hnutí vyslalo rakety a drony na židovský stát v reakci na zahájení americko-izraelských úderů proti Íránu. Izraelská armáda odpověděla intenzivními vzdušnými údery v různých částech Libanonu včetně Bejrútu. Podnikla také pozemní invazi na jih svého severního souseda, kde nyní okupuje rozsáhlé oblasti, z nichž bylo místní obyvatelstvo vysídleno. Od začátku března bylo v Libanonu při nejnovější vlně konfliktu zabito nejméně 4300 lidí.

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