Izrael hlásí mrtvé a raněné vojáky po úderu v Libanonu

Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci, další čtyři byli vážně zraněni. Informovala o tom izraelská armáda. Židovský stát obvinil teroristické hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jižní Libanon. Tento vývoj však ohrožuje probíhající mírové rozhovory, napsal web The Times of Israel (ToI).
Izrael podle agentury AFP hlásí první mrtvé příslušníky své armády od konce června, kdy ustala většina bojů v oblasti po vyhlášení příměří, které vedlo k zahájení mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Hizballáh jednání vedená libanonskou vládou odmítá.
Izraelští vojáci zemřeli poté, co je ve středu zasáhl výbuch v jedné z budov ve městě Madždal Zún na jihu Libanonu. Čtyři další utrpěli vážná zranění, jejich přesný stav není znám. Vojáci se podle ToI snažili v budově zlikvidovat zařízení využívané Hizballáhem.
Izrael uvedl, že v odvetě udeřil na jih Libanonu. Podle libanonských médií v obci Tibnín zemřel jeden člověk a jedenáct bylo zraněno.
Pokračující jednání
Obnovení útoků přišlo v době, kdy se v Římě koná další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizballáh, který je také vlivnou politickou silou v Libanonu, jednat odmítá. Podle něj tím vláda oslabuje vzdor proti Izraeli, který obsadil část jižního Libanonu.
Silné boje mezi Izraelem a Hizballáhem znovu vypukly v březnu v rámci konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Izrael od března obsadil na jihu Libanonu nové oblasti. V rámci červnové dohody pak na konci července několik takzvaných pilotních zón předal libanonské armádě.
Bejrút chce, aby izraelská armáda ustoupila z celého libanonského území; Tel Aviv tvrdí, že jeho prioritou je odzbrojení Hizballáhu a vytvoření podmínek, aby ozbrojené organizace neútočily z libanonského území na sever Izraele. Samotný Hizballáh se k svému odzbrojení staví negativně s tím, že by to oslabilo libanonské vojenské schopnosti.