SOUHRN: Zásadní události pátku 24. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. července 2026.
Nová americká cla, pro EU jsou deset procent
Americká administrativa ve čtvrtek večer oznámila nová cla ve výši 10 procent a 12,5 procenta. Nahrazují desetiprocentní dočasné clo, jehož platnost skončila v noci na pátek SELČ, uvedly agentury. Cla se týkají šesti desítek zemí, které představují zhruba 99 procent dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země EU bude platit základní desetiprocentní clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná.
Ruské údery v Kyjevské oblasti a Slovjansku si vyžádaly oběti
Ruský raketový útok na výstavu zbraní v soukromém výcvikovém prostoru si v Kyjevské oblasti podle generálního prokurátora Ruslana Kravčenka vyžádal nejméně deset mrtvých a více než sto zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj původně informoval o šesti mrtvých a desítkách zraněných. Spolu s dopoledním úderem leteckými pumami na východoukrajinský Slovjansk, kde zahynulo nejméně pět lidí, si páteční ruské útoky na Ukrajinu vyžádaly životy už patnácti osob.
Čína přidala na sankční seznam i českou firmu Tatra Trucks
Mezi firmami, které Čína přidala na svůj exportní sankční seznam, je i česká firma Tatra Trucks vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily. Napsala to agentura AFP. Subjektům na seznamu Čína s okamžitou platností přestane dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům, uvedla agentura Reuters. Evropská komise krok Pekingu analyzuje, informovala její mluvčí Paula Pinhová.
Členové Mezinárodního trestního soudu odvolali hlavního prokurátora Khana
Členské státy Mezinárodního trestního soudu schválily odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, napsala agentura Reuters s odkazem na dva diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Khan obvinění odmítá.
Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda
Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z výcvikového letu, jedna vojačka zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper.
Požáry sužují Evropu. Španělé vyhlásili stav nouze, ve Francii pomáhají i Češi
Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Španělsko i Francie kvůli požárům požádaly o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona budou v jeho zemi nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. V Itálii hoří na Sicílii, kde zemřel jeden hasič, a v Kalábrii. Požáry zuří i v Turecku a Řecku.
Izraelská armáda oznámila přípravu na rozsáhlou operaci na Západním břehu
Izraelská armáda v pátek odpoledne oznámila, že se na Západním břehu připravuje k rozsáhlé operaci, kterou označila za protiteroristickou, píše server The Times of Israel. Prohlášení následuje po ranní střelbě u palestinské vesnice Till, při které zahynuli čtyři Palestinci a jeden židovský osadník.
Eurobankovky získají novou podobu. Občané mohou vybírat z deseti návrhů
Evropská centrální banka představila užší výběr návrhů nových eurových bankovek. Zadáním byla témata „Evropská kultura“ a „Řeky a ptactvo“.