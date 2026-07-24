SOUHRN: Zásadní události pátku 24. července


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. července 2026.

Nová americká cla, pro EU jsou deset procent

Americká administrativa ve čtvrtek večer oznámila nová cla ve výši 10 procent a 12,5 procenta. Nahrazují desetiprocentní dočasné clo, jehož platnost skončila v noci na pátek SELČ, uvedly agentury. Cla se týkají šesti desítek zemí, které představují zhruba 99 procent dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země EU bude platit základní desetiprocentní clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná.

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USA představily nová cla na hlavní obchodní partnery, pro EU to bude deset procent
Ilustrační snímek


Ruské údery v Kyjevské oblasti a Slovjansku si vyžádaly oběti

Ruský raketový útok na výstavu zbraní v soukromém výcvikovém prostoru si v Kyjevské oblasti podle generálního prokurátora Ruslana Kravčenka vyžádal nejméně deset mrtvých a více než sto zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj původně informoval o šesti mrtvých a desítkách zraněných. Spolu s dopoledním úderem leteckými pumami na východoukrajinský Slovjansk, kde zahynulo nejméně pět lidí, si páteční ruské útoky na Ukrajinu vyžádaly životy už patnácti osob.

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Ruské údery v Kyjevské oblasti a Slovjansku si vyžádaly nejméně patnáct obětí
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Čína přidala na sankční seznam i českou firmu Tatra Trucks

Mezi firmami, které Čína přidala na svůj exportní sankční seznam, je i česká firma Tatra Trucks vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily. Napsala to agentura AFP. Subjektům na seznamu Čína s okamžitou platností přestane dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům, uvedla agentura Reuters. Evropská komise krok Pekingu analyzuje, informovala její mluvčí Paula Pinhová.

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Čína přidala na sankční seznam i českou firmu Tatra Trucks
Vozidlo Tatra 810 M 6x6


Členové Mezinárodního trestního soudu odvolali hlavního prokurátora Khana

Členské státy Mezinárodního trestního soudu schválily odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, napsala agentura Reuters s odkazem na dva diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Khan obvinění odmítá.

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Členové Mezinárodního trestního soudu odvolali hlavního prokurátora Khana
Karim Khan na snímku z března 2025


Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z výcvikového letu, jedna vojačka zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper.

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Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda
Trosky zříceného vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou


Požáry sužují Evropu. Španělé vyhlásili stav nouze, ve Francii pomáhají i Češi

Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Španělsko i Francie kvůli požárům požádaly o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona budou v jeho zemi nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. V Itálii hoří na Sicílii, kde zemřel jeden hasič, a v Kalábrii. Požáry zuří i v Turecku a Řecku.

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Jih Evropy sužují požáry. Evakuovány jsou desítky tisíc lidí, pomáhají i Češi
Lesní požár ve Španělsku


Izraelská armáda oznámila přípravu na rozsáhlou operaci na Západním břehu

Izraelská armáda v pátek odpoledne oznámila, že se na Západním břehu připravuje k rozsáhlé operaci, kterou označila za protiteroristickou, píše server The Times of Israel. Prohlášení následuje po ranní střelbě u palestinské vesnice Till, při které zahynuli čtyři Palestinci a jeden židovský osadník.

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Izraelská armáda oznámila přípravu na rozsáhlou operaci na Západním břehu
Izraelský voják na okupovaném Západním břehu Jordánu, snímek z června 2026


Eurobankovky získají novou podobu. Občané mohou vybírat z deseti návrhů

Evropská centrální banka představila užší výběr návrhů nových eurových bankovek. Zadáním byla témata „Evropská kultura“ a „Řeky a ptactvo“.

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Eurobankovky získají novou podobu. Občané mohou vybírat z deseti návrhů
Eurobankovky
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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