Požáry sužují Evropu. Španělé vyhlásili stav nouze, ve Francii pomáhají i Češi


24. 7. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. Požáry zuří také na italské Sicílii a v Turecku, výstrahy platí v Řecku.

Vyhlášení celostátního stavu nouze odůvodnila španělská centrální vláda nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů, píší španělská média. Přebírá tím pravomoce v koordinaci zásahů proti požárům. Obvykle tuto činnost koordinují regiony, které však mohou požádat o zásah centrální vlády, pokud kalamitní stav nedokáží zvládnout vlastními prostředky.

Zásahům tak bude nově velet ministerstvo vnitra, píše agentura EFE. Ve čtvrtek večer, ještě před vyhlášením stavu nouze, ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska navštívil koordinační štáb.

Podle čtvrtečních údajů madridského regionu bylo v okolí hlavního města nutné evakuovat kvůli požárům na deset tisíc lidí. Proti požárům zasahovalo na 270 profesionálních hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. Podle údajů unijního systému EFFIS ve Španělsku požáry zničily od začátku roku na 1250 kilometrů čtverečních území.

Ve Francii kvůli požáru evakuovali tisíce turistů. Pomohou i vrtulníky z Česka
Lesní požáry ve Francii

Do Francie míří český vrtulník

Francouzské úřady kvůli lesním požárům evakuovaly již 40 tisíc lidí, sdělil AFP tamní ministr vnitra Laurent Nuňez. Oheň podle něj zpustošil deset tisíc hektarů území.

Do Francie se vrací z Česka vrtulník s hasiči na pomoc s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. V pátek ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě v pátek, uvedla v tiskové zprávě mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.

„Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu: dva piloti, dva technici a tři hasiči. Tentokrát se mise zúčastní velitel modulu z HZS Královéhradeckého kraje a dva letečtí záchranáři z HZS Jihomoravského kraje. Samozřejmou součástí modulu je vrtulník určený pro hašení požárů v přírodním prostředí,“ doplnila mluvčí.

Nejhorší situace panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě Francie. Podle posledních údajů ze čtvrtečního večera požáry v Gironde zničily 4800 hektarů území a přinutily k evakuaci na dvacet tisíc lidí. Další dva velké požáry jsou v departementech Les Landes na západě země a Var na jihu Francie. I tam bylo nutné evakuovat tisíce lidí. V Biscarrosse bylo evakuováno 18 tisíc obyvatel a dalších pět tisíc ve vesnici Parentis-en-Born.

Dva české vrtulníky byly ve Francii nasazeny proti požárům již před několika týdny. Nejprve Česko vyslalo do Francie 10. července jeden vrtulník Black Hawk a o dva dny později druhý. Do Česka se vrátily v pondělí.

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