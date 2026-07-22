Bezpečnostní složky evakuovaly kvůli požáru několik obcí v okolí Madridu

Španělské bezpečnostní složky kvůli lesnímu požáru, který vypukl odpoledne, evakuovaly několik obcí v madridském regionu. V další obci vyzvaly občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy, podotkla agentura AFP. Požár vypukl u Almoroxu, který se nachází přibližně 70 kilometrů jihozápadně od španělské metropole.
Vzhledem k vývoji požáru byly evakuovány obce Encinar del Alberche, Ribera del Alberche a Rincón del Alberche, informovaly bezpečnostní složky. V obci Villa del Prado pak občany vyzvaly, aby zůstali ve svých domech se zavřenými okny a dveřmi. Kvůli rychlému šíření požáru zaslaly úřady a záchranné složky dvakrát varovnou zprávu na všechny mobilní telefony v dané oblasti, aby upozornily na situaci.
Kvůli požáru bylo přerušeno několik silnic. Úřady vyzvaly obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní kvůli špatné viditelnosti způsobené kouřem.
Civilní ochrana varovala, že vzhledem k požáru a očekávané změně směru větru může kouř v noci přejít přes území okolních obcí. „Můžete cítit zápach kouře. Nevyděste se. Je důležité, aby osoby trpící respiračními onemocněními zavřely okna a omezily tak kontakt s kouřem,“ doplnila.
V posledních dnech vypuklo ve Španělsku několik požárů, připomíná agentura AFP. Kvůli vlně veder, která v zemi panuje již dva dny, se tyto lesní požáry šíří velmi rychle. Nejrozsáhlejší lesní požár se nachází v provincii Guadalajara asi sto kilometrů severně od hlavního města a od čtvrtka zničil 32 tisíc hektarů.
Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS shořelo letos ve Španělsku již téměř 125 tisíc hektarů. V roce 2025 pohltily v jihoevropské zemi plameny více než 393 tisíc hektarů, což představuje nejhorší bilanci v nedávné historii země.