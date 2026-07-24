Eurobankovky získají novou podobu. Občané mohou vybírat z deseti návrhů


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropská centrální banka, ČTK

Evropská centrální banka představila užší výběr návrhů nových eurových bankovek. Zadáním byla témata „Evropská kultura“ a „Řeky a ptactvo“.

Vítězný návrh zvolí Rada guvernérů, vezme však v úvahu i názory veřejnosti. Ačkoliv Česko není součástí eurozóny, mohou se Češi do hlasování o nové podobě eurobankovek zapojit také. Hlasování je totiž otevřeno všem občanům Evropské unie. V případě zájmu se můžete zapojit do hlasování zde.

Do soutěže o návrh pořádané v celé Evropské unii podalo přihlášku více než 1200 grafických návrhářů. Z nich banka vyzvala 25, aby předložili návrhy pro jeden či oba náměty. Nezávislá porota složená z 21 odborníků z různých oblastí, z nichž každého nominovala jedna z centrálních bank zemí eurozóny, následně do užšího výběru zvolila celkem deset návrhů.

Návrhy z kategorie „Evropská kultura“ zachycují vedle skladatele Ludwiga van Beethovena také vědkyni a nositelku Nobelovy ceny za fyziku a chemii Marii Curie-Sklodowskou či renesančního vynálezce a umělce Leonarda da Vinciho. Naopak druhý soubor s názvem „Řeky a ptactvo“ zobrazuje evropskou flóru a faunu. Nové bankovky jsou součástí úsilí o zvýšení bezpečnosti oběživa, píše agentura Reuters.

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První redesign

Podle centrální banky je to první kompletní redesign eurových bankovek od jejich prvního vydání v roce 2002. „Eurobankovky jsou více než jen platební prostředek – jsou jedním z nejhmatatelnějších projevů Evropy,“ uvedla šéfka ECB Christine Lagardeová. „Prostřednictvím návrhů, které kombinují krásu a smysl, posílí naši společnou identitu,“ doplnila.

Očekává se, že Rada guvernérů ECB přijme konečné rozhodnutí o návrhu nových bankovek přibližně na konci letošního roku. Vycházet bude ze závěrů poroty soutěže, technického posouzení i názorů veřejnosti. ECB uvedla, že vzhledem k nutnosti vývoje a testování potrvá několik let, než se nové bankovky po výběru finálního návrhu dostanou do oběhu. Staré bankovky si zachovají svou hodnotu a budou i nadále v oběhu společně s novou sérií.

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