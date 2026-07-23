Administrativa USA představila nová cla na obchodní partnery včetně EU

Americká administrativa večer oznámila nová cla ve výši 10 procent a 12,5 procenta. Nahradí desetiprocentní dočasné clo, jehož platnost končí v noci na pátek SELČ, uvedly agentury. Cla se týkají šesti desítek zemí, které představují zhruba 99 procent dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie.
Nová cla začnou platit o půlnoci washingtonského času, tedy v 6:00 SELČ, kdy vyprší předchozí dočasné desetiprocentní clo.
Představitel americké administrativy Jamieson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Na země, kde je legislativní stav z amerického hlediska více uspokojivý, Spojené státy uvalí desetiprocentní clo. Patří mezi ně Evropská unie, Británie či Kanada. Pro ostatní země bude platit clo ve výši 12,5 procenta.
Americká administrativa pro uvalení cel nově využije článek 301 obchodního zákoníku, který umožňuje přijmout tato opatření v případě diskriminačních či neospravedlnitelných obchodních praktik. Trump využil tohoto ustanovení při svém prvním mandátu k uvalení cel na Čínu a toto rozhodnutí soudy nezrušily, uvedla agentura AP.
Ropa a plyn mají celní výjimku
Dočasné desetiprocentní clo Trumpova administrativa uvalila poté, co nejvyšší soud v únoru část cel zrušil. Ustanovení, které administrativa využila, však omezuje trvání takového cla na maximálně 150 dní.
Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva. Cla se nevztahují ani na zboží, na které jsou uvalená odvětvová cla.
Současný americký prezident Trump je velkým zastáncem cel. Podle něj tato opatření povedou k tomu, že se část průmyslové výroby vrátí do Spojených států. Obchodní partnery také silně kritizuje za to, že podle něj zneužívají Spojené státy. Cla se také mohou stát dalším příjmem pro federální pokladnu. Kritici opatření ale poukazují na to, že dovozci většinou poplatky promítnou do cen výrobků, což přispívá k růstu spotřebitelských cen a inflaci.