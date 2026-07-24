Kyjev zasáhl sklady Wildberries v Petrohradě

Server The Kyiv Independent píše, že ukrajinské drony v noci na pátek znovu zasáhly logistická centra patřící největšímu ruskému internetovému prodejci Wildberries, konkrétně v ruských městech Petrohrad a Tver, obci Novosaratovka a na Ruskem okupovaném Krymu.
Společnost Wildberries oznámila, že dva její sklady v Petrohradě musely přerušit činnost, aniž by uvedla bližší důvod. Tamní gubernátor Alexandr Beglov uvedl, že na Petrohrad v noci na pátek zaútočily ukrajinské drony. Bezpilotní letouny dle Beglova zasáhly „civilní infrastrukturu“.
„Ukrajinci podnikli už pátý úder v řadě na sklady ruské společnosti Wildberries. Je vidět, že je to určitá kampaň, která se snaží zlikvidovat jejich majetky, sklady a logistická centra. Z toho, co jsme viděli na sociálních sítích, to v Petrohradu způsobilo velké problémy, protože se začal šířit velký hustý sloup kouře. Úřady zároveň mluví o tom, že došlo k problémům na tamním letišti,“ informovala zpravodajka ČT Darja Stomatová.
Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko později potvrdil útok na Wildberries v obci Novosaratovka, dodává The Kyiv Independent s tím, že tři lidé byli zraněni. Informace nelze nezávisle ověřit.
Na sociálních sítích se podle The Kyiv Independent objevily také fotografie a videa zveřejněné ruskými mediálními kanály, které údajně zachycují rozsáhlý požár v areálu společnosti Wildberries v Simferopolu na Moskvou okupovaném Krymu. Tiskové oddělení společnosti Wildberries později zásah potvrdilo, neposkytlo však podrobnosti o rozsahu škod ani o možném narušení provozu.
Ukrajinský server The Kyiv Independent informoval také o požáru v logistickém centru Wilberries v ruském Tveru.
Útoky na ruského internetového prodejce již dříve zdůvodnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tím, že společnost skladuje a expeduje součástky, na které jsou zavedené sankce a které slouží vojenské výrobě. Při jednom z úderů na logistické centrum firmy zemřelo minulý týden osm pracovníků.