Na festival ve Varech přijedou Dustin Hoffman či Kevin Bacon


23. 6. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČT24, KVIFF, ČTK

Hlavní zahraniční hvězdou letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude americký herec Dustin Hoffman. Už potřetí se vrátí americký herec Harvey Keitel, přijede také francouzská herečka Juliette Binocheová, kameraman Robert Richardson a herec a hudebník Kevin Bacon. Kinematografii bude lázeňské město patřit od třetího do 11. července.

Dustin Hoffman je jedním z nejvšestrannějších herců filmové historie, který svou genialitou a precizním herectvím zcela proměnil ideál hollywoodského hrdiny, připomíná festival. Dvojnásobný držitel Oscara na sebe upozornil už svou první hlavní filmovou rolí ve snímku Absolvent v roce 1967. Příběh, který ovlivnil podobu filmu, uvedou Vary na hercovu počest.

Od tohoto průlomového filmu rozšířil Hoffman svou filmografii o tituly jako western Malý velký muž, vězeňské drama Motýlek, politický thriller Všichni prezidentovi muži nebo emocionální rozvodové drama Kramerová versus Kramer.

Výčet rolí, které už patří ke klasikám kinematografie, pokračuje komedií Tootsie, politickou satirou Vrtěti psem a především rolí autistického Raymonda ve snímku Rain Man. V roce 2012 Hoffman debutoval jako režisér filmem Kvartet.

Už dříve festival informoval, že Cenu prezidenta přehlídky na šedesátém ročníku převezmou herečka Magda Vášáryová, americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg.

Ceny ve Varech letos převezmou Gyllenhaalová a Eisenberg
Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová převezmou na KVIFF Cenu prezidenta festivalu

Jubilejní ročník promítne přes sto třicet celovečerních hraných a dokumentárních snímků. V hlavní soutěži jsou zastoupeny i tři s českou účastí. Režisér Šimon Holý přiveze komediální drama Chica Checa. Slovenský filmař Ivan Ostrochovský natočil snímek ze socialistického Československa Pramen. A v české koprodukci vznikl rovněž film Padlé ovoce, za nímž stojí režisérka z Myanmaru Pchjo Pchjo Aun. 

Karlovarský festival si letos připomíná osmdesát let od zrodu přehlídky. Při té příležitosti se ohlédne do historie kinematografie dvacítkou vybraných filmů z předchozích ročníků.

Ve Varech budou soutěžit filmy s Tomicovou či Geislerovou
Z filmu Chica Checa

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