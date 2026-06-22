SOUHRN: Zásadní události pondělí 22. června


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 22. června 2026.

Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře

Vláda nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že Česko zastoupí delegace, kterou povede předseda vlády, tedy Babiš, a doplní ji ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Důvody rozhodnutí jsou podle Babiše čistě praktické. Prezident avizoval, že se vyjádří v úterý dopoledne.

Více k tématu
Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře
Premiér Andrej Babiš (ANO)


V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

V České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) probíhá v pondělí výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior.

Více k tématu
V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování
Výstražná stávka ČT a ČRo 22. 6. 2026 na Kavčích horách
Související
Vláda se staví kladně k poslanecké novele omezující okruh plátců ČT a ČRo
Česká televize


Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkce předsedy labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer v poslední době čelil výzvám k rezignaci, a to i z vlastní strany, která v posledních měsících utrpěla výrazné ztráty v komunálních i regionálních volbách napříč Spojeným královstvím. Zájem o post lídra labouristů a premiéra už oznámil bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham.

Více k tématu
Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci
Keir Starmer na tiskové konferenci v Downing Street 10, na které oznámil rezignaci


První jednání mezi Íránem a USA ve Švýcarsku skončilo, Teherán hovoří o pokroku

Írán a USA se dohodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do šedesáti dní. Uvedly to v pondělí brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí pochválil Pákistán a Katar za jejich zprostředkování po rozhovorech ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.

Více k tématu
První jednání mezi Íránem a USA ve Švýcarsku skončilo, Teherán hovoří o pokroku
Americký viceprezident JD Vance na jednání mezi USA a Íránem ve Švýcarsku (21. června 2026)


Dělníci u hlavního nádraží v Brně našli leteckou pumu, stovky lidí se evakuovaly

Na více než dvě hodiny v pondělí omezil dění v centru Brna v okolí takzvané Malé Ameriky u brněnského hlavního nádraží nález letecké pumy. Policie okolí uzavřela. Stovky lidí se musely evakuovat, provoz na nádraží a na železničním koridoru byl přerušený, odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Pyrotechnik munici zneškodnil před 13:00. Vyplývá to z vyjádření policie, strážníků a dalších.

Více k tématu
Dělníci u hlavního nádraží v Brně našli leteckou pumu, stovky lidí se evakuovaly
Nález předmětu připomínajícího leteckou pumu v Brně


Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy, na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo ukrajinské námořnictvo. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby noční ruský útok jednoho člena posádky zabil, dalších osm námořníků se evakuovalo. Moskva se zatím nevyjádřila. Ruské útoky byly zaznamenány i v ukrajinské Sumské a Oděské oblasti a Záporoží, hlášeny jsou oběti. Ukrajinské drony udeřily v Moskvě a jejím okolí a ve Voroněži, kde zasáhly továrnu na výrobu součástek pro rakety.

Více k tématu
Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky
Nákladní loď mířící na Ukrajinu po ruském útoku (22. června 2026)
Kontext
Na Krymu zrušili dětské tábory, Sevastopol zrušil veřejné akce
Lodě u krymského pobřeží


Soud zprostil FAU a další v kauze čtvrtmiliardového krácení daní

Olomoucký krajský soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy zprostil třináct obžalovaných lidí, opavskou firmu FAU, která byla v minulosti součástí holdingu Agrofert, a vyškovskou Verami International Company obžaloby. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využily obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuly zaplacení daně. Podle soudu se skutek stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali obžalovaní. Ti vinu po celou dobu procesu popírali.

Více k tématu
Soud zprostil FAU a další v kauze čtvrtmiliardového krácení daní
Ilustrační snímek


Bahenní proudy u bahenních sopek nevznikají při jediné erupci, popsali i čeští vědci

Kilometrové bahenní proudy u některých z největších bahenních sopek na světě nevznikají během jediné silné erupce, jak se dosud předpokládalo. Vyplývá to ze studie mezinárodního týmu vědců, na které se podíleli i tuzemští odborníci. Nový výzkum bahenní sopky Lokbatan v Ázerbájdžánu ukazuje, že se celé bahenní těleso může po mnoho let pomalu plazit krajinou podobně jako ledovec a každá nová erupce znovu uvádí do pohybu jeho starší části.

Více k tématu
Bahenní proudy u bahenních sopek nevznikají při jediné erupci, popsali i čeští vědci
Ilustrační foto

Výběr redakce

Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

08:40AktualizovánoPrávě teď
V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

00:28Aktualizovánopřed 5 mminutami
Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře

Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře

02:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

před 3 hhodinami
Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

10:43Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

13:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Soud poslal do vězení advokátku Sukovou a její dceru za zpronevěru desítek milionů korun

Soud poslal do vězení advokátku Sukovou a její dceru za zpronevěru desítek milionů korun

před 4 hhodinami
Na Krymu zrušili dětské tábory, Sevastopol zrušil veřejné akce

Na Krymu zrušili dětské tábory, Sevastopol zrušil veřejné akce

11:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

V České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) probíhá v pondělí výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior.
00:28Aktualizovánopřed 5 mminutami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 22. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 22. června 2026.
před 18 mminutami

Vláda se staví kladně k poslanecké novele omezující okruh plátců ČT a ČRo

Ačkoli vláda plánuje zrušit poplatky za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) úplně, vydala v pondělí kladné stanovisko k poslaneckému návrhu na rozšíření okruhu lidí a firem osvobozených od jejich placení. O postoji informovala na webu Úřadu vlády. Převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet chce kabinet od Nového roku.
16:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v pondělí 22. června

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 21. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 21. června 2026.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Lidé na pražských Kavčích horách demonstrovali na podporu ČT a ČRo

Před sídlo České televize (ČT) na pražských Kavčích horách přišli lidé na demonstraci vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Chvíli po čtvrté hodině odpoledne se tam vydali pochodem z Pražského povstání. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas (ČRo) a přesunout je pod státní rozpočet. Na akci kromě organizátorů vystoupili také zástupci odborů České televize i lidé z řad kultury.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

Je evidentní, že vláda chce šlápnout médiím veřejné služby na krk, uvedl bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) v Nedělní debatě. Podle něj tomu proces okolo vládního návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu napovídá. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) novelu hájí, ale kritizuje dosavadní komunikaci ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Diskuzi moderoval Martin Řezníček.
včeraAktualizovánovčera v 14:43

SOUHRN: Zásadní události soboty 20. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 20. června 2026.
20. 6. 2026Aktualizováno20. 6. 2026
Načítání...