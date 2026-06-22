Po Fukové bude zmocněnkyní pro romské záležitosti náměstkyně MPSV Stejskalová

Vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude s platností od úterý náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Do funkce ji jmenoval kabinet Andreje Babiše (ANO). Vystřídá Lucii Fukovou, která rezignovala minulý týden kvůli přesunu romské agendy pod resort práce. Uvedla tehdy, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
O Stejskalové v souvislosti s rezignací Fukové hovořil premiér Babiš minulý týden, když odcházející zmocněnkyni poděkoval za práci. Uvedl tehdy, že Fuková mohla s náměstkyní vytvořit skvělý tandem.
Fukovou do pozice vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny jmenovala před Vánocemi 2022 minulá vláda, když rozhodla o zřízení pozice. S jejím vznikem počítala schválená strategie romské integrace.
Přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z gesce úřadu vlády pod čtyři ministerstva schválil Babišův kabinet bez projednání se zaměstnanci a experty před měsícem. Vládní odborníci na romskou problematiku se mají od července přemístit na ministerstvo práce. Podle jednání, které se uskutečnilo 11. července na ministerstvu práce a sociálních věcí, by se tam mělo přesunout pět pracovnic romské agendy a čtyři lidé z oddělení ochrany práv postižených.
Fuková napsala, že se jí za jejího působení podařilo posílit zapojení Romů a Romek do rozhodování a přípravy integračních opatření, zefektivnit činnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, prohloubit spolupráci se zahraničními institucemi či nastavit dialog mezi státem a zástupci Romů.
Za svůj úspěch považuje schválení definice anticikanismu proti nenávisti vůči Romům, vznik dotací na podporu komunitního a neformálního vzdělávání, rozvoj spolupráce s policií na zmírňování konfliktů v regionech, podporu romských lídrů a lídryň či propojení zástupců státu, samospráv, byznysu a neziskového sektoru. Jako významný vnímá posun v připomínání romského holocaustu.