SOUHRN: Zásadní události pátku 5. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 5. června 2026.
V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron
Dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca v Černém moři, byl součástí pětičlenné skupiny ukrajinských strojů, uvedla média. Další vybuchl na Ukrajině, po třech se pátrá. Žádné oběti nejsou hlášeny, sdělily rumunské úřady. Ukrajinské námořnictvo později potvrdilo, že šlo o ukrajinský dron, nad kterým v Černém moři ztratilo kontrolu kvůli ruským prostředkům elektronického boje.
Posádka ISS se připravuje na možnou evakuaci
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) dostala podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) pokyn ukrýt se v kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci kvůli zhoršujícím se únikům vzduchu z ruského segmentu, uvedla agentura Reuters. Ruští kosmonauti se mezitím únik ve své části orbitálního komplexu snaží opravit. Na stanici je momentálně sedm astronautů.
Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní
Poslanecká sněmovna v pátek zvolila nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou novou místopředsedkyní. Ke zvolení bylo v pátečním druhém kole tajné volby nutných 87 hlasů. Hlasovalo 172 poslanců, z nichž Urbanovou podpořilo 126. Ta se tak stává poslední zvolenou místopředsedkyní dolní komory a pětičlenné vedení sněmovny v čele s předsedou Tomiem Okamurou (SPD) je nyní kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou.
Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku
Poslanci vybírali veřejnou volbou členy Rady ČT. Těmi se opět stali Jiří Šlégr a Luboš Xaver Veselý. Doplní je exposlanec ANO a moderátor Stanislav Berkovec, Martin Chalupský, Lucie Plíšková a Petr Brozda. Předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný avizoval, že vládní poslanci nepodpoří Pavla Matochu a Romana Bradáče, což se s několika výjimkami také stalo. Zákonodárci zvolili rovněž novou ombudsmanku, kterou se stane Eva Kostolanská. Projednáním volebních bodů nynější schůze sněmovny skončila.
Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory
Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha informovala, že uzavřela formální převod expertů a agend ochrany lidských práv, rovnosti žen a mužů, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Proti němu v pátek stávkovalo 58 pracovníků Úřadu, obávají se mimo jiné ztráty nezávislosti. Vláda podle nich porušila zákon, když s nimi nevedla sociální dialog. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se však na jejich fungování nic nezmění.
Vlak se na Prostějovsku srazil s kamionem
Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu nedaleko Prostějova se v pátek dopoledne lehce zranilo osm lidí, mají oděrky a zhmožděniny. Záchranáři je převezli do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Ve vlaku cestovalo dvacet osob. Přední motorový vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil. Celkovou škodu odborníci odhadli na 8,4 milionu korun.
Tržby obchodníků v dubnu zpomalily meziroční růst
Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta. V březnu rostly po revizi o 6,2 procenta. Údaje v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9 procenta klesly. Výsledek zaostal za očekáváním odborníků.
Řidiče čeká v létě řada uzavírek. Podívejte se na ty nejvýznamnější
Ředitelství silnic a dálnic i krajští správci komunikací zahájí během léta desítky oprav a stavebních akcí. Řidiče čekají omezení na dálnicích D1, D5 a D11, komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Přinášíme přehled nejdůležitějších rekonstrukcí silnic a dálnic, staveb a s nimi spojených dopravních omezení ve všech krajích.