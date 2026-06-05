SOUHRN: Zásadní události pátku 5. června


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 5. června 2026.

V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron

Dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca v Černém moři, byl součástí pětičlenné skupiny ukrajinských strojů, uvedla média. Další vybuchl na Ukrajině, po třech se pátrá. Žádné oběti nejsou hlášeny, sdělily rumunské úřady. Ukrajinské námořnictvo později potvrdilo, že šlo o ukrajinský dron, nad kterým v Černém moři ztratilo kontrolu kvůli ruským prostředkům elektronického boje.

Více k tématu
V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron
Výbuch námořního dronu v rumunském přístavu Konstanca

Posádka ISS se připravuje na možnou evakuaci

Posádka Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) dostala podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) pokyn ukrýt se v kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci kvůli zhoršujícím se únikům vzduchu z ruského segmentu, uvedla agentura Reuters. Ruští kosmonauti se mezitím únik ve své části orbitálního komplexu snaží opravit. Na stanici je momentálně sedm astronautů.

Posádka ISS se připravuje na možnou evakuaci
Ilustrační foto


Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

Poslanecká sněmovna v pátek zvolila nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou novou místopředsedkyní. Ke zvolení bylo v pátečním druhém kole tajné volby nutných 87 hlasů. Hlasovalo 172 poslanců, z nichž Urbanovou podpořilo 126. Ta se tak stává poslední zvolenou místopředsedkyní dolní komory a pětičlenné vedení sněmovny v čele s předsedou Tomiem Okamurou (SPD) je nyní kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou.

Více k tématu
Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní
Nová místopředsedkyně Poslanecké sněmovny z hnutí STAN Barbora Urbanová (uprostřed)


Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku

Poslanci vybírali veřejnou volbou členy Rady ČT. Těmi se opět stali Jiří Šlégr a Luboš Xaver Veselý. Doplní je exposlanec ANO a moderátor Stanislav Berkovec, Martin Chalupský, Lucie Plíšková a Petr Brozda. Předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný avizoval, že vládní poslanci nepodpoří Pavla Matochu a Romana Bradáče, což se s několika výjimkami také stalo. Zákonodárci zvolili rovněž novou ombudsmanku, kterou se stane Eva Kostolanská. Projednáním volebních bodů nynější schůze sněmovny skončila.

Více k tématu
Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku
Poslanecká sněmovna


Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory

Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha informovala, že uzavřela formální převod expertů a agend ochrany lidských práv, rovnosti žen a mužů, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Proti němu v pátek stávkovalo 58 pracovníků Úřadu, obávají se mimo jiné ztráty nezávislosti. Vláda podle nich porušila zákon, když s nimi nevedla sociální dialog. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se však na jejich fungování nic nezmění.

Více k tématu
Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory
Stávka pracovníků Úřadu vlády


Vlak se na Prostějovsku srazil s kamionem

Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu nedaleko Prostějova se v pátek dopoledne lehce zranilo osm lidí, mají oděrky a zhmožděniny. Záchranáři je převezli do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Ve vlaku cestovalo dvacet osob. Přední motorový vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil. Celkovou škodu odborníci odhadli na 8,4 milionu korun.

Více k tématu
Vlak se na Prostějovsku srazil s kamionem, je osm raněných
Srážka osobního vlaku s kamionem na Prostějovsku 5. června 2026


Tržby obchodníků v dubnu zpomalily meziroční růst

Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta. V březnu rostly po revizi o 6,2 procenta. Údaje v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9 procenta klesly. Výsledek zaostal za očekáváním odborníků.

Více k tématu
Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta
Ilustrační snímek


Řidiče čeká v létě řada uzavírek. Podívejte se na ty nejvýznamnější

Ředitelství silnic a dálnic i krajští správci komunikací zahájí během léta desítky oprav a stavebních akcí. Řidiče čekají omezení na dálnicích D1, D5 a D11, komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Přinášíme přehled nejdůležitějších rekonstrukcí silnic a dálnic, staveb a s nimi spojených dopravních omezení ve všech krajích.

Více k tématu
Řidiče čeká v létě řada uzavírek. Podívejte se na ty nejvýznamnější
Kolona kvůli uzavřenému mostu u Třemošné

Výběr redakce

Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

13:42Aktualizovánopřed 2 mminutami
Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory

Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory

10:00Aktualizovánopřed 8 mminutami
NASA ukončila poplach na ISS. Posádka se vrátila z úkrytu

NASA ukončila poplach na ISS. Posádka se vrátila z úkrytu

16:11Aktualizovánopřed 9 mminutami
Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku

Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku

09:00Aktualizovánopřed 36 mminutami
Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

14:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron

V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron

10:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael tajně poslal komanda do Ázerbájdžánu, píše CNN

Izrael tajně poslal komanda do Ázerbájdžánu, píše CNN

před 3 hhodinami
Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři

Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pátku 5. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 5. června 2026.
před 11 mminutami

O čem plánujeme informovat v pátek 5. června

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 4. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 4. června 2026.
včera v 18:28

VideoHosté Událostí, komentářů probrali financování veřejnoprávních médií

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu sdělil, že místo kritizovaného návrhu zákona o veřejnoprávních médiích chce změnu financování zavést skrze zákon o rozpočtu. „Naše vláda nabízela změny formou nového zákona a chtěli jsme vylepšit některé věci, ale není na tom zájem. Proto se změní pouze financování. Nepůjdeme do boje s větrnými mlýny. Ve státním rozpočtu na příští rok se vyhradí částka a ta se převede pod ministerstvo kultury,“ řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). „Pro debatu o veřejnoprávních médiích nemůže být paskvilní podklad. Návrh zákona byl fiasko. Největší jeho kritici přitom byli z řad vládní koalice. (...) Vláda zatím žádné návrhy na změny financování nezveřejnila. Překopání dosavadního systému přináší riziko politického vlivu,“ míní bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). Diskuzi v Událostech, komentářích moderovala Tereza Řezníčková.
včera v 09:23

Změnám se nejde vyhnout, ale potřebujete stabilitu, říká šéfka finských veřejnoprávních médií

Veřejnoprávní média musí mít podle generální ředitelky finských veřejnoprávních médií Marit af Björkesten finanční i obsahovou nezávislost. Řekla to na konferenci Digimedia s tím, že jsou tato média důležitá pro rozvoj společnosti. Právě budoucnost financování veřejnoprávních médií byla jedním z hlavních témat dopoledního bloku konference. Exkluzivní rozhovor s generální ředitelkou finské veřejnoprávní společnosti Yle v Událostech, komentářích vedla Tereza Řezníčková.
3. 6. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 3. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 3. června 2026.
3. 6. 2026Aktualizováno3. 6. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 2. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 2. června 2026.
2. 6. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 1. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 1. června 2026.
1. 6. 2026
Načítání...