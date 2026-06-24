SOUHRN: Zásadní události středy 24. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 24. června 2026.
ÚS předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO
Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci novinářům. Prezident na summit chce, vláda s ním dosud nepočítala. Soud uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí soudu.
Radní Prahy 3 vypověděli nájem městského bytu šéfce Úřadu vlády
Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce Úřadu vlády Tünde Bartha kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď ve středu schválili radní městské části, uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň. Rodina Bartha si podle zjištění Deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné, a i když v něm vysoká státní úřednice je evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Vyjádření Bartha ČTK zjišťuje.
Koalici se opět nepodařilo dokončit schvalování zákona o úřednících
Vládní koalici se ve sněmovně opět nepodařilo dokončit schvalování jejího návrhu zákona o státních zaměstnancích, jímž chce nahradit služební zákon. Důvodem byla pokračující opoziční kritika normy, kterou se poslanci ANO, SPD a Motoristů pokusili prosadit už koncem května. Opozice tvrdí, že chce koalice nové podmínky pro zaměstnávání státních úředníků nastavit kvůli tomu, aby mohla snáze nahradit nepohodlné odborníky. K dalšímu schvalovacímu pokusu se dolní komora sejde nejdříve v pátek.
Sevastopol je po útoku bez elektřiny, tvrdí ruské okupační úřady
Ruské okupační úřady tvrdí, že v krymském městě Sevastopol přestala po útoku proudit elektřina. Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev z útoku bez poskytnutí důkazů obvinil Kyjev. Poloostrov Krym, který od roku 2014 protiprávně anektovalo Rusko, se rovněž potýká s nedostatkem pohonných hmot. Místní úřady hlásí sestřel ukrajinských dronů i nad průmyslovým zařízením v ruském Orenburgu. V noci pokračovaly také ruské údery na Ukrajinu.
Muže, který postřelil ženu v Ostravě-Zábřehu, našla policie mrtvého
Policie na sídlišti v Ostravě-Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil manželku a zbraň pak obrátil proti sobě. Ženu střelil do zad, je v nemocnici, kde se podrobila operaci. Její stav je vážný, aktuálně ale není v ohrožení života. Střelec s policisty nekomunikoval. Našli jej později mrtvého s prostřelenou hlavou v sídlištním bytě, uvedli zástupci záchranného systému.
Policie obvinila ozbrojence z Čelákovic z nebezpečného vyhrožování
Policisté obvinili pětapadesátiletého muže, který se v úterý pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích v Praze-východ, z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní včetně plynové brokovnice. Obviněnému hrozí až tříleté vězení.
Absolutní český teplotní rekord může padnout v neděli
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých sociálních sítích uvedl, že v neděli může padnout rekord pro vůbec nejteplejší den v dějinách tuzemského měření – dosavadní zaznamenané maximum je 40,4 stupně Celsia. „Na základě aktuálních dat lze říct, že nás čeká extrémně teplý víkend bez ohledu na to, zda bude rekord překonán, nebo ne,“ napsal ČHMÚ. V dalších dnech bude předpověď dále zpřesňovat a reagovat výstrahami.