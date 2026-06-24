Policie zasahuje v Ostravě-Zábřehu proti muži, který střílel a zranil ženu


24. 6. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti muži, který na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům, podle kterých je žena v ohrožení života. Na jednání zastupitelů o incidentu mluvil i primátor města Jan Dohnal (ODS).

„V Ostravě-Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, které činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Primátor Dohnal později řekl na zastupitelstvu, že zásah asi skončí, neboť střelec byl dle něj eliminován. Čeká ale ještě na potvrzení.

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Zásah policie v Čelákovicích

Michalíková dodala, že podle prvotních informací došlo k postřelení ženy, ta byla předána do péče záchranářů. „Informativní SMS byla odeslána obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny,“ řekla Michalíková s tím, že momentálně nemůže k případu říct více informací.

Postřelená žena je podle záchranářů v ohrožení života, utrpěla těžké střelné poranění trupu. Byla při vědomí.

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