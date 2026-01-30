V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku hrozí ledovka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku v Olomouckém kraji se při mrznoucím mrholení může místy tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Varování s nízkým stupněm nebezpečí platí až do sobotní desáté hodiny ranní.

„Zatímco na jižní Moravě se vyskytuje aktuálně (18:30) místy slabší sněžení, na severu Moravy nebo ve Slezsku máme zprávy o mrznoucím mrholení (Rýmařovsko, Hlučínsko),“ uvedli meteorologové na síti X v pátek v podvečer.

Lokálně jsou podle nich teploty povrchů, hlavně od středních poloh, stále pod nulou. Tam, kde se vyskytuje mrznoucí mrholení, se tak může tvořit slabá vrstva ledovky, dodali.

Podle meteorologů může ledovka způsobit zvýšenou nehodovost, řidiči by měli být opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Starší a méně pohybliví lidé by měli omezit vycházení ven.

Aktuálně z rubriky Počasí

před 1 hhodinou

Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí ve čtvrtek ochromilo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné se zpozdily. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě země, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
včeraAktualizovánovčera v 20:48

Bouře Chandra způsobila záplavy v Irsku

Britské ostrovy během úterý zasáhly silné deště a nárazový vítr. Podle místních médií se v Irsku i Severním Irsku ocitlo bez dodávek elektřiny více než dvacet tisíc domácností a podniků. Intenzivní srážky výrazně zkomplikovaly dopravu v Dublinu i na přilehlých dálničních tazích. Fotografie z Irska ukazují zaplavené ulice. V Severním Irsku byl vyhlášen druhý nejvyšší stupeň výstrahy před silným větrem, vláda preventivně uzavřela přibližně tři stovky škol a letiště v Belfastu zrušilo část plánovaných letů. Výstrahy před nepříznivým počasím a hlášení o zvýšených hladinách řek zaznamenaly také úřady v Anglii.
28. 1. 2026

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
28. 1. 2026

Meteorologové varují před ledovkou

Pro noc z úterý na středu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před ledovkou. Do úterního dopoledne platila výstraha ČHMÚ před náledím a zmrazky.
26. 1. 2026Aktualizováno27. 1. 2026

Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

Nejméně 22 mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje stanice ABC News. Dosud bylo v pondělí zrušeno více než čtyři tisíce letů, přičemž nejhůře zasažená jsou letiště v New Yorku, Dallasu a Bostonu. V neděli bylo zrušeno přes jedenáct tisíc letů, což je nejvíce od pandemie covidu-19, sdělil ministr dopravy Sean Duffy stanici CNBC. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 760 tisíc odběratelů, z toho přes 230 tisíc v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.
26. 1. 2026Aktualizováno26. 1. 2026

Bude oblačný týden s přeháňkami a na horách se sněžením

Česko čeká oblačný až zatažený týden. V noci budou klesat teploty pod nulu, přes den vystoupí většinou několik stupňů nad bod mrazu. Bude pršet a na horách sněžit. Ve čtvrtek může napadnout až deset centimetrů sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V příštích čtyřech týdnech by mohlo přechodně sněžit i v nižších polohách, uvádí měsíční prognóza počasí.
26. 1. 2026Aktualizováno26. 1. 2026

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. Večer pak připojili varování před náledím v Čechách a na Českomoravské vrchovině. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji může navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval v neděli dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
25. 1. 2026Aktualizováno25. 1. 2026
