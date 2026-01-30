V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku hrozí ledovka

V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku v Olomouckém kraji se při mrznoucím mrholení může místy tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Varování s nízkým stupněm nebezpečí platí až do sobotní desáté hodiny ranní.
„Zatímco na jižní Moravě se vyskytuje aktuálně (18:30) místy slabší sněžení, na severu Moravy nebo ve Slezsku máme zprávy o mrznoucím mrholení (Rýmařovsko, Hlučínsko),“ uvedli meteorologové na síti X v pátek v podvečer.
Lokálně jsou podle nich teploty povrchů, hlavně od středních poloh, stále pod nulou. Tam, kde se vyskytuje mrznoucí mrholení, se tak může tvořit slabá vrstva ledovky, dodali.
Podle meteorologů může ledovka způsobit zvýšenou nehodovost, řidiči by měli být opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Starší a méně pohybliví lidé by měli omezit vycházení ven.