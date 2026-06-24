Policie obvinila ozbrojence z Čelákovic z nebezpečného vyhrožování


24. 6. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Policisté obvinili pětapadesátiletého muže, který se v úterý pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích v Praze-východ, z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní včetně plynové brokovnice. Obviněnému hrozí až tříleté vězení.

„Nymburští kriminalisté zahájil trestní stíhání 55letého muže a obvinili jej z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Důvody mužova jednání kriminalisté nadále vyšetřují,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Obviněnému hrozí až tři roky vězení a podle mluvčí je nyní umístěný ve zdravotnickém zařízení.

Pětapadesátiletý muž má podle policie oprávnění držet zbraň, žádnou ale nemá registrovanou. „Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže několik zbraní. Jednalo se o dvě dlouhé zbraně (plynovou brokovnici a vzduchovku) a tři nože. K pořízení těchto zbraní není potřebný zbrojní průkaz,“ uvedla policie v tiskové zprávě.

Rozsáhlá policejní akce

Po muži a jeho voze od úterního rána pátraly hodiny desítky policistů. Podle policie jde o učitele s vazbami na čelákovické učiliště, který byl ve špatném psychickém stavu.

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Policie přijala v úterý ráno na lince 158 oznámení od blízké osoby, že muž má u sebe střelnou zbraň a je ve špatném psychickém stavu. „S touto zbraní měl údajně směřovat na učiliště v Čelákovicích,“ uvedla mluvčí.

Policisté prohledali školu i její okolí a objekt uzavřeli. Pátrali také v okolí školy a na území Čelákovic. Na základě poznatků o tom, kde by se muž mohl zdržovat a mít kontakty, pátrací akci rozšířili i na Nymbursko, další obce v Praze-východ, Královéhradecký kraj a Prahu.

Muž měl mít k dispozici dvě osobní vozidla, jimiž během dne jezdil. Šlo o vozy Škoda Fabia a Renault Megane. Směřovat mohl také k objektům ministerstva vnitra a školství, proto policie rozšířila opatření i na ně. Před 14:00 policisté hledaného zadrželi ve Strašnicích.

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