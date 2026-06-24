Poslanci by ve středu měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna možná nedostane, závěrečné kolo by pokračovalo v pátek.
V související novele dalších zákonů je ve hře například sporné zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Opozice kritizuje také možné uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů.
Zákonem o státních zaměstnancích chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit současný služební zákon. Zaměstnávání státních úředníků se má více přiblížit běžnému pracovnímu poměru.
Odpoledne by se poslanci měli zabývat předlohami ve druhém, ale také v prvním čtení. V úvodním kole je zejména vládní návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců. Například stanovení minimální doby fyzického pobytu v Česku má zabránit případnému zneužívání humanitární dávky. Soubor změn také zavádí povinnost pro některé řidiče vozidel s ukrajinskou registrační značkou nechat si vozidlo zapsat do českého registru vozidel. Automobily tak budou podléhat pravidelným technickým kontrolám.
Do sněmovního finále by poslanci mohli poslat digitalizaci povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Předloha zahrnuje také povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než devadesát dnů, dosud je dobrovolná. Program jednacího dne se ale ještě může změnit.