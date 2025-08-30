Vláda schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele, kterou reaguje na unijní směrnice proti klamání spotřebitelů. Cílem novely je mimo jiné omezit falešné označování výrobků za ekologické, bio nebo recyklovatelné. Zakázanou praxí by mělo být rovněž používání takzvaných kazítek, která zkracují životnost zpravidla u elektroniky.
Novela má omezit klamavé označování výrobků jako bio či eko
Podle novely bude neoprávněné označování výrobků jako přírodních či biologicky odbouratelných patřit mezi zakázané praktiky. Podobně jako třeba označení, že je výrobek z recyklovatelného materiálu, pokud je recyklovatelný pouze obal.
„K těmto tvrzením – pokud nejsou řádně odůvodněná a pokud si za nimi prodejce nemůže stát a nemůže předložit nějaké důkazy, tak v takových případech je samozřejmě nesmí uvádět,“ říká vedoucí právního oddělení organizace dTest Jan Šůra.
Prodávat se nebudou smět ani výrobky, které obsahují takzvaná „kazítka“. „Jedná se o plánované zastarávání. To znamená, že výrobce úmyslně nějakým způsobem předurčuje výrobek k rychlejšímu konci,“ vysvětluje předseda spolku Opravme Česko Jan Charvát.
Ten vítá také zavedení štítků opravitelnosti. Díky nim spotřebitelé už v obchodě zjistí, jak moc těžké je daný produkt opravit. „Jak je rozložitelný, jak je složitelný, případně jestli je baterie součástí a podobně,“ upřesnil.
U opravovaných výrobků by se pak měla o rok prodloužit záruční doba. Novela by postupně měla nabývat účinnosti během příštího roku. Dosud ji ale neschválila sněmovna.