Zbytečné výjezdy kvůli eCallu a obtěžující hovory zdržují záchranáře

Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí. Jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve čtyřech případech z pěti jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky, neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem pro jejich práci jsou obtěžující telefonáty.
Funkce eCall může člověku zachránit život. Dobře zafungoval například v autě Lukáše Kučery, kterému poblíž Českých Budějovic vběhla do cesty srna, a eCall automaticky předal operátorovi přesné místo nehody, při níž Kučera upadl do bezvědomí. „Kdyby auto nevyslalo signál, tak by si mě mohli všimnout až za pár hodin, protože to auto vypadalo, že je tam zaparkované,“ popsal. Záchranáři se tak dostanou ke zraněným bez zdržení, které by mohlo být fatální.
Jenže podle dat tísňové linky 112 je asi 80 procent výjezdů hlášených systémem eCall zbytečných. Podobné je to s telefony a hodinkami s funkcí tísňového volání. Falešné poplachy jsou teď časté například na vodě. Stačí, když člověk uloží do sudu chytrý telefon nebo hodinky bez toho, aby SOS funkci vypnul. Zařízení pak samy volají na linku 112 při větších a opakovaných nárazech.
Hasiči z Českého Krumlova tak už několikrát hledali u Vltavy člověka, který měl být v nouzi, ale přitom šlo o planý poplach. Záchranné složky proto žádají, aby lidé funkci tísňového volání dočasně vypnuli, když nemají hodinky nebo telefon přímo u sebe. V případě zbytečného výjezdu lidem žádná sankce zatím nehrozí, záchranáři ale můžou ve stejné chvíli chybět jinde.
Obtěžující telefonáty mohou záchranáři blokovat
Dalším rušivým faktorem práce záchranných složek jsou obtěžující telefonáty na tísňové linky, které zbytečně zahlcují operátory. Například policisté na lince 158, kteří odbaví asi 120 tisíc telefonátů měsíčně, se s nimi setkávají denně. „Nejčastěji s žerty malých dětí. Hodně volají lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, (...) ale také lidé, kteří jsou osamělí a zkrátka si chtějí jenom povídat,“ popsala Lucie Kalíková z Národního operačního centra, kdo má obvykle tyto hovory na svědomí.
Díky vyhlášce, která začala platit loni v létě, je možné takové volající blokovat. Nejvíc toho využívají hasiči, kteří spravují linku 112. „Ze všech hovorů, které na linkách 112 a 150 přijmeme, je asi 2,1 procent zlomyslná komunikace,“ upřesnila mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Za zlomyslnou komunikaci hrozí i pokuty. Loni jich Český telekomunikační úřad uložil 190 v celkové výši přes 1,2 milionu korun.