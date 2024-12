Blokace až na týden. Vyhláška chce zpřísnit zneužívání tísňových linek

Například karlovarští záchranáři evidují jen za poslední měsíc čtyři takové případy. Jeden dokonce předali policii. Podle jejich mluvčího Radka Hese šlo „o nějakých dva tisíce až 2300 hovorů za jednu noc. V podstatě když se to přepočítávalo na čas, tak to vycházelo skoro každých deset sekund jedno tísňové volání“.

Jen operátoři linky 112 odbaví ročně okolo dvou milionů osmi set tisíc telefonátů. Asi osmdesát procent z nich však spadá do kategorie takzvaných zlomyslných hovorů – tedy těch, kdy člověk pomoc hasičů, policistů ani záchranářů ve skutečnosti nepotřebuje.

Podle náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Petra Ošlejška je cílem vyhlášky stanovit jednotná pravidla, „která by platila právě na tísňové lince 112 a na dalších tísňových linkách, přičemž je nám umožněno zajistit tu blokaci buď na těch 24, 72 nebo 168 hodin a případně i požádat mobilního operátora, aby to zařízení anebo SIM kartu trvale odpojil ze sítě“.

Český telekomunikační úřad může už teď lidem, kteří dispečery opakovaně vytěžují, uložit pokutu do výše 200 tisíc korun. Pokud volající páchá přestupek opakovaně, částka se vyšplhá i na dvojnásobek.

„Z mého pohledu psychologa – ideální řešení už máme. Máme krizová centra, máme řadu linek důvěry, kam lidé mohou volat, a to je přesně to místo, kam všichni ti lidé, kteří třeba nemají blízké, nemohou kvalitně komunikovat s druhými, tak tam mohou zavolat a radit se,“ říká psycholog z Národního ústavu duševního zdraví Marek Preiss.

„Jsme tu pro lidi, kteří se necítí dobře, kteří prožívají nějakou akutní krizi, nevědí si s ní rady a potřebují pomoc. A jestli nám volá někdo, kdo tu linku zneužívá – občas se to stane a kvůli tomu, že ta linka je zatížená těmito hovory, se možná v tu chvíli nedovolá někdo, kdo by to potřeboval,“ popisuje metodička služeb Linka první psychické pomoci Jarmila Kubáňková.