Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce Úřadu vlády


24. 6. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tünde Bartha kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď ve středu schválili radní městské části, uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň. Rodina Bartha si podle zjištění Deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné a i když v něm vysoká státní úřednice je evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Vyjádření Bartha ČTK zjišťuje.

„Rada městské části Praha 3 na dnešním jednání rozhodla o výpovědi z nájmu bytu nájemcům Kolomanu a Tünde Bartha s výpovědní dobou tři měsíce, a to z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemců bytu. Důvodem výpovědi je přenechání předmětu nájmu třetím osobám bez předchozího souhlasu pronajímatele,“ uvedl Habáň. Dodal, že podrobnější informace radnice do uzavření případu nebude sdělovat.

Rodina Bartha za pronájem bytu o rozloze 70 metrů čtverečních platí podle Deníku N asi jedenáct tisíc korun měsíčně. Bartha podle svého vyjádření žije v Průhonicích v objektu patřícím společnosti Imoba premiéra Andreje Babiše (ANO), její dcera s manželem bydlí v Maďarsku.

Praha 3 prověřuje podnájem v bytě šéfky Úřadu vlády, píše Deník N
Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha

Manželé Barthovi městský byt podle deníku získali v roce 2004, kdy ho vyměnili za jiný městský byt v Praze 8. Bartha podle zjištění deníku sama vlastní tři byty a v loňském roce navíc za devatenáct milionů korun prodala rodinný dům u Prahy.

Kritice v poslední době čelí i nominant pražské buňky ANO na primátora Ondřej Prokop kvůli zjištění Seznam Zpráv, že v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Server ve středu také napsal, že Prokop uvedl za poslední tři roky ve třech různých přiznáních rozdílné údaje o svých příjmech a částky se lišily o miliony.

Pražští zastupitelé Prokopa kvůli kauze odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru a radní města v pondělí odhlasovali jeho konec v dozorčí radě dopravního podniku. Prokopovy problémy se nelíbí ani premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, o jeho setrvání v čele pražské kandidátky bude jednat na konci června výbor hnutí. Ten kandidátky na základě návrhů místních organizací finálně schvaluje.

Pražští radní odvolali Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku
Ondřej Prokop (ANO)

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