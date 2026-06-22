Pražští radní odvolali Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku

Zastupitel hlavního města a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku (DPP). Dnes ho na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka (Piráti) odvolali radní Prahy. Důvodem je zjištění Seznam Zpráv z minulého týdne, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty.
Zastupitelé již politika minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop uvedl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci.
Prokop v pátek uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi. Kauza se však nelíbí premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, o Prokopově setrvání v čele pražské kandidátky podle něj rozhodne výbor hnutí na konci června. „Pirátům vadí, že nahlas upozorňuji na jejich selhání ve vedení pražské dopravy,“ uvedl Prokop ke svému pondělnímu odvolání.
„Své příjmy i financování rodinných nemovitostí jsem doložil a mediální spekulace o majetkových poměrech vyvrátil. Ale o fakta tu zjevně nejde,“ sdělil dále. Pirátům podle něj vadí, že upozorňoval na jejich selhání ve vedení pražské dopravy, jako je kauza Dozimetr v dopravním podniku, zpoždění výstavby metra D či rizikový nákup tureckých trolejbusů.
Babiš v neděli v pořadu Partie televize CNN Prima News uvedl, že o dalším postupu rozhodne výbor Prahy a že Prokop podle něj nebyl tak dobrá opozice, jak by si představoval.
Pražští zastupitelé minulý čtvrtek zbavili Prokopa placené funkce předsedy kontrolního výboru, nahradil ho jeho kolega z hnutí Jan Hušbauer. Návrh na odvolání podal předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr a podpořily ho všechny zastupitelské kluby kromě ANO a SPD. Prokopa se zastali zastupitelé hnutí, podle kterých Prokop nyní řešené byty již přiznal v majetkovém přiznání pro město za rok 2023.