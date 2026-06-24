Sevastopol je po útoku bez elektřiny, tvrdí ruské okupační úřady


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ruské okupační úřady tvrdí, že v krymském městě Sevastopol přestala po útoku proudit elektřina. Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev z útoku bez důkazů obvinil Ukrajinu. Poloostrov Krym, který od roku 2014 protiprávně anektovalo Rusko, se rovněž potýká s nedostatkem pohonných hmot.

Razvožajev prohlásil, že protivzdušná obrana zničila nad Sevastopolem devět dronů. Ty bez důkazů připsal Ukrajině. Přiznal, že zásah utrpěla energetická infrastruktura.

„Zachovejte klid. Panika je to, na co nepřítel spoléhá,“ napsal Razvožajev na telegramu s tím, že technici dělají vše pro obnovení dodávek elektřiny.

Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny
Čerpací stanice v Jevpatoriji na Krymu (11. června 2026). Okupační správa o víkendu zcela zakázala prodej paliv jednotlivcům i firmám

Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym v roce 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy také povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země. Ukrajina se ruské armádě brání, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.

Podle AP se ukrajinské ozbrojené síly snaží strategicky důležitý poloostrov izolovat. Na Krym stále intenzivněji útočí ukrajinské drony. Jejich cílem je ropná a plynárenská infrastruktura nebo mosty spojující poloostrov s pevninou. Cílem útoků je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině.

Na poloostrově v poslední době panuje nedostatek pohonných hmot a nově úřady zakázaly jejich prodej civilistům. Obyvatelé se musejí vypořádat také s odstávkami elektrického proudu.

Železniční most přes Severokrymský kanál už neexistuje, tvrdí Ukrajinci
Záběr z dronu ukazuje kouř na krymském železničním mostě, jenž Kyjev tvrdí, že zničil

Výběr redakce

Opozice blokovala sněmovnu kvůli změně financování médií veřejné služby

Opozice blokovala sněmovnu kvůli změně financování médií veřejné služby

včeraAktualizovánopřed 8 mminutami
V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy opět rozjely vlaky

V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy opět rozjely vlaky

včeraAktualizovánopřed 9 mminutami
„Svět nepočká.“ Plagův krok týkající se výuky cizích jazyků rozpoutal debatu

„Svět nepočká.“ Plagův krok týkající se výuky cizích jazyků rozpoutal debatu

před 1 hhodinou
Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích

Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny

Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny

před 13 hhodinami
Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO

Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
V Turecku a Německu zasahovala policie proti podezřelým s vazbami na islamisty

V Turecku a Německu zasahovala policie proti podezřelým s vazbami na islamisty

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Po třech dnech klidu Izrael znova vypálil na jižní Libanon, dva mrtví

Po třech dnech klidu Izrael znova vypálil na jižní Libanon, dva mrtví

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy opět rozjely vlaky

V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy, které v úterý večer způsobila porucha rádiového spojení, opět rozjely první vlaky Deutsche Bahn (DB). Ve středu po půlnoci o tom informovala agentura DPA. Soupravy s cestujícími mnohdy zůstávaly na nádražích.
včeraAktualizovánopřed 9 mminutami

VideoPotřeba fosilních paliv může ze Sýrie udělat významný dálniční ropovod

Válečná krize v Perském zálivu mění Sýrii. V patové situaci se ukazuje, že může být jednou z alternativních tras pro transport fosilních paliv. Damašek devastovaný válkou i dlouholetými sankcemi tak může znovu pomýšlet na to, že se může stát důležitým partnerem v regionu. Syrská vláda doufá v peníze na obnovu země. Kvůli sektářskému násilí, rostoucímu sociálnímu napětí a nejistotě však zahraniční investoři váhají.
před 25 mminutami

Krajně pravicová AfD brojí proti umělecké škole Bauhaus

Východoněmeckou Desavu a Výmar si nejen znalci architektury spojí s moderním uměleckým směrem a školou Bauhaus. Ty jsou součástí světového kulturního dědictví a do spolkové země Sasko-Anhaltsko přivádí stovky tisíc návštěvníků ročně. Problém s Bauhasem má ale pravicově extremistická Alternativa pro Německo (AfD), favorit podzimních voleb. Architektonický modernismus považuje za odcizený. Obdobně – jako zvrácený – jej viděli i nacisté při svém nástupu k moci ve 30. letech minulého století.
před 56 mminutami

Sevastopol je po útoku bez elektřiny, tvrdí ruské okupační úřady

Ruské okupační úřady tvrdí, že v krymském městě Sevastopol přestala po útoku proudit elektřina. Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev z útoku bez důkazů obvinil Ukrajinu. Poloostrov Krym, který od roku 2014 protiprávně anektovalo Rusko, se rovněž potýká s nedostatkem pohonných hmot.
před 2 hhodinami

Senát USA podpořil rezoluci o ukončení války s Íránem, Trumpovi navzdory

Senát Spojených států, v němž mají většinu republikáni, v úterý podpořil legislativu o ukončení amerických úderů na Írán. Podle agentury Reuters ovšem není jasné, jak tato rezoluce ovlivní konflikt s Teheránem, jelikož se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží dojednat s islámskou republikou mírovou dohodu. Agentura AP v této souvislosti napsala, že zákonodárci sledují Trumpovy snahy o ukončení konfliktu, který zahájil, s obavami. Zároveň připomíná, že americká administrativa už k financování války potřebuje souhlas Kongresu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Po pádu v rakouských Alpách zahynul český horolezec

Jednadvacetiletý muž z Česka zahynul po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn v rakouském pohoří Vysoké Taury. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby v Kaprunu. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec v pořádku sestoupil.
před 8 hhodinami

Železniční most přes Severokrymský kanál už neexistuje, tvrdí Ukrajinci

Ukrajinské Síly speciálních operací (SSO) v úterý oznámily zničení železničního mostu přes Severokrymský kanál, který označily za strategickou vojenskou a logistickou tepnu ruských invazních sil. Ukrajinské ministerstvo obrany mezitím informovalo o útocích na sklad ropy v kerčské tepelné elektrárně nebo distribuční stanici plynu v Simferopolu. Všechna tato místa se nacházejí na Moskvou anektovaném poloostrově Krym.
před 9 hhodinami

Magyar oznámil znovuoživení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny

Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4), oznámil maďarský premiér Péter Magyar po schůzce se svými protějšky Andrejem Babišem (ANO), Donaldem Tuskem a Robertem Ficem (Smer) na zámku v Gödöllő u Budapešti.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...