Železniční most přes Severokrymský kanál už neexistuje, tvrdí Ukrajinci


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinské Síly speciálních operací (SSO) v úterý oznámily zničení železničního mostu přes Severokrymský kanál, který označily za strategickou vojenskou a logistickou tepnu ruských invazních sil. Ukrajinské ministerstvo obrany mezitím informovalo o útocích na sklad ropy v kerčské tepelné elektrárně nebo distribuční stanici plynu v Simferopolu. Všechna tato místa se nacházejí na Moskvou anektovaném poloostrově Krym.

„Železniční most přes Severokrymský kanál na Krymu už neexistuje,“ uvedly ukrajinské Síly speciálních operací na facebooku. Most poblíž obce Rozdolne byl podle SSO součástí dopravního koridoru sloužícího k přesunu vojenského materiálu z Ruska přes Krym k zajištění vojsk na jižní frontě a také uvnitř poloostrova. SSO dále uvedly, že do operace se zapojili členové hnutí odporu.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit. Moskva zmíněné informace nekomentovala.

Server RBK-Ukrajina v úterý s odvoláním na telegramový kanál Krymskyj veter napsal, že v kerčské tepelné elektrárně vypukl po útoku požár a polovina Krymu zůstala bez elektrického proudu. O výpadcích v dodávkách proudu podle agentury AP informoval i místní dodavatel energie, připsal je však technickým poruchám.

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Ukrajina se snaží poloostrov izolovat

Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym v roce 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy také povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země. Ukrajina se ruské armádě brání, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.

Podle AP se ukrajinské ozbrojené síly snaží strategicky důležitý poloostrov izolovat. Na Krym stále intenzivněji útočí ukrajinské drony. Jejich cílem je ropná infrastruktura nebo mosty spojující poloostrov s pevninou. Cílem útoků je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině.

Na poloostrově v poslední době panuje nedostatek pohonných hmot a nově úřady zakázaly jejich prodej civilistům. Obyvatelé se musejí vypořádat také s odstávkami elektrického proudu. Ruskem dosazené úřady na Krymu podle AP zrušily i sportovní akce, soutěže a tréninky pro děti nebo oznámily rušení letních dětských táborů, a to až do 1. září.

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