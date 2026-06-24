Absolutní český teplotní rekord může padnout v neděli


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24, CHMI

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých sociálních sítích uvedl, že v neděli může padnout rekord pro vůbec nejteplejší den v dějinách tuzemského měření – dosavadní zaznamenané maximum je 40,4 stupně Celsia. „Na základě aktuálních dat lze říct, že nás čeká extrémně teplý víkend bez ohledu na to, zda bude rekord překonán, nebo ne,“ napsal ČHMÚ. V dalších dnech bude předpověď dále zpřesňovat a reagovat výstrahami.

Už od konce minulého týdne začaly meteorologické modely naznačovat, že ještě před začátkem prázdnin bude v Česku mimořádné horko. Teď zpřesněná data potvrzují, že teploty o víkendu mohou být zcela mimořádné. Ve středu ČHMÚ na svých sociálních sítích uvedl, že v neděli může dokonce padnout dosavadní naměřené české maximum – 40,4 stupně Celsia.

Vlna veder se začala zvedat od středečního rána, pomyslné čelo vlny bude stoupat výš až do neděle, přičemž od pondělí by se mělo ochladit. V minulých letech byly tyto situace podle ČHMÚ běžně v západní Evropě, ale masa extrémně teplého vzduchu odtamtud nad české území nepronikla. Letos takové štěstí mít Česko nebude.

„Podle aktuálních modelů a ansámblových běhů, které vykazují již jen malou nejistotu, bude mít vzduchová hmota tuto neděli nad naším územím v hladině 850 hPa (ve volné atmosféře kolem 1500 metrů nad mořem) teplotu mezi 22 stupni Celsia a 25 stupni,“ uvádí ČHMÚ. V roce 2012, ze kdy je doposud platný absolutní teplotní rekord, bylo 20. srpna v Praze v této hladině 23,2 stupně.

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„S velkou pravděpodobností tak bude vzduchová hmota v neděli stejně teplá, nebo možná ještě mírně teplejší než před čtrnácti lety, kdy jsme v Dobřichovicích naměřili právě 40,4 stupně,“ konstatují meteorologové, ale zdůrazňují, že záležet bude na více faktorech. „Výsledná maxima budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Právě v roce 2012 se k nám dostal vzduch mimořádně suchý a také mírně foukalo, což nakonec vedlo k tak vysokým teplotám.“

Co naznačuje pád rekordu

Čím sušší vzduch, tím vyšší teploty mohou být, ale zase jsou pak o něco snesitelnější, než když panuje takzvané vlhké horko. Britský model ECMWF předpovídá, že v neděli odpoledne může být ještě sušší než v roce 2012, což by nahrávalo vyšším teplotám. „Záležet ale bude i na proudění větru,“ dodávají další neznámou vědci.

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Podstatný rozdíl oproti roku 2012 také bude fakt, že není srpen, ale červen. To znamená, že dny jsou mnohem delší, takže hodin slunečního svitu je víc než na vrcholu léta. To je další faktor, který může podstatně ovlivnit denní maximum. „Například nedělní den bude o dvě hodiny delší, než tomu bylo 20. srpna 2012. Začínat také ráno budeme na mnohem vyšších teplotách, než tomu bylo tehdy v srpnu,“ argumentuje ČHMÚ.

Nebezpečné teploty

Takové vedro, ať už absolutní rekord padne, nebo ne, bude představovat extrémní zátěž teplem, a to nejen pro starší generaci, ale také těhotné ženy, malé děti a samozřejmě i zvířata. Situaci ještě zhorší fakt, že během víkendu budou panovat rovněž mimořádně vysoké noční teploty, které mají překročit hranici takzvané tropické noci, tedy dvaceti stupňů.

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Horko v Neapoli

To zhorší schopnost organismu odpočinout si, regenerovat a podstatně to tak sníží odolnost snášet horko druhý den. Zejména senioři a kardiaci by se měli raději vyhnout během horkých dnů pohybu venku, pomoci by jim měli jejich příbuzní.

Podle lékaře Jana Piťhy z pražského IKEMu člověk v horku vypařuje více tekutiny, více se potí, takže je musí více doplňovat. „U pacientů s infarktem myokardu může mít dehydratace opravdu závažné důsledky. Namáhá srdce, zahušťuje se krev, takže máme větší tendenci k trombózám. Takže rada je příliš se nevystavovat přímému slunci, neprojevovat vyšší aktivitu a zásobovat se vodou,“ uvedl pro ČT24.

První příznaky zhoršeného zdravotního stavu vlivem horka se podle lékaře poznají mnohdy bohužel jen velmi špatně. Časté jsou potíže s dechem, dušnost v klidu, kdy už by měl člověk kontaktovat lékaře.

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Zdroj: ČT24

Rizikem může být i vstup do ledové vody, doplnil lékař. Tepny se totiž rychle stáhnou, což může vést ke zdravotním problémům – opět to platí hlavně u kardiaků. Pro zchlazení je lepší ve vodě namočený kapesník na zápěstí.

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