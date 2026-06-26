Do nejvyšší budovy Pekingu patrně narazilo malé letadlo


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Do nejvyšší budovy v Pekingu patrně narazilo malé letadlo. S odvoláním na svědky o tom informují tiskové agentury, čínské úřady se k tomu bezprostředně nevyjádřily. Na sociálních sítích se objevily záběry padajících trosek a poškozené fasády mrakodrapu China Zun, známého také jako Citic Tower. Zatím není jasné, zda si nehoda vyžádala mrtvé či zraněné.

Na fotografiích a videích, která se krátce šířila po internetu, bylo patrné poškození jedné strany 528 metrů vysokého mrakodrapu. Příspěvky byly následně z čínských sociálních sítí odstraněny. Podle hongkongského listu South China Morning Post do budovy narazilo malé letadlo.

Svědkyně citovaná hongkongským deníkem uvedla, že byla krátce před 18:00 místního času (12:00 SELČ) z budovy evakuována. Okolí mrakodrapu v centrální obchodní čtvrti uzavřela policie, na místo dorazily desítky policistů, hasičské vozy i sanitky. Novináře policisté vyzývali, aby nefotografovali a oblast opustili.

Na některých snímcích trosek byla vidět registrace B-12PP. Veřejně dostupné údaje o letech podle agentury DPA naznačují, že mohlo jít o lehké sportovní letadlo čínské výroby typu Sunward SA60L Aurora.

Příčina nehody zatím není známa. Nad Pekingem obvykle platí přísná omezení letového provozu a lety malých letadel i dronů podléhají zvláštnímu povolení.

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