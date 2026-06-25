Mají důvěru a jsou dobře řízené, řekl Pavel o ČT a ČRo na Valném shromáždění EBU

Prezident Petr Pavel přednesl projev na dvoudenním Valném shromáždění Evropské vysílací unie (EBU). Letošní ročník ve čtvrtek a v pátek hostí Česká televize a Český rozhlas. „Máme tu velmi dobře fungující mediální prostředí,“ řekl o Česku. Pochválil jak veřejnoprávní, tak soukromá média, více se ve své řeči věnoval prvním jmenovaným. „Jsou to instituce, které mají důvěru a jsou dobře řízené,“ prohlásil o ČT a ČRo.
Obě organizace podle prezidenta pracují s podprůměrnými rozpočty na poměry EBU. Blíže se zmínil nejen o úloze, kterou obě média plní v současnosti, ale i o některých významných historických momentech, při nichž hrály roli. Připomněl, že veřejnoprávní média nyní nesoutěží jen se soukromými médii, ale i s velkými digitálními platformami.