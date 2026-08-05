Ukrajinské úřady obvinily deset lidí z okradení Čechů přes call centra

Ukrajinské úřady obvinily z podvodu a praní špinavých peněz deset lidí, kteří pod záminkou investic do kryptoměn vylákali desítky milionů korun od občanů Česka. Ve středu o tom informovaly ukrajinská prokuratura a také policie Moravskoslezského kraje, která se na vyšetřování podílí.
Podle české policie bylo zatím obviněno deset lidí, včetně hlavního organizátora a osob, které podle vyšetřovatelů od října 2024 lidem v České republice telefonovaly. Policie také uvedla, že podvody se jim podařily navzdory tomu, že jejich čeština byla spíše lámaná.
Výši škody odhadla česká policie na desítky milionů korun, může ale dosáhnout až stovek milionů. Vyšetřování případu společným týmem českých a ukrajinských policistů specializujících se na kybernetickou kriminalitu totiž pokračuje.
Podle kyjevské prokuratury se zatím přihlásilo devět poškozených českých občanů, které tito podvodníci připravili o 8,4 milionu hřiven (zhruba čtyři miliony korun).
Nejde o první případ podobných podvodů. Například minulý týden pražský vrchní soud pravomocně potvrdil sedm let vězení třem Čechům, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři.
Trojice byla součástí české větve kauzy, v níž figuruje celkem dvacet obviněných. Hlavními aktéry trestné činnosti byli podle obžaloby Ukrajinci, přičemž skupina fungovala od října 2022 v Oděse. Čeští kriminalisté ji ve spolupráci s ukrajinskými kolegy dopadli v dubnu 2024.