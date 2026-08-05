Evropská unie nabídla Španělsku finanční pomoc s cílem posílit ochranu vnější hranice exklávy Ceuta. O situaci po masivním přílivu migrantů jednali v úterý ministři vnitra Evropské unie (EU). Státy sedmadvacítky Madrid za zvládnutí situace ocenily. Europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) prohlásil, že by dění neoznačil za „zvládnutou migraci“. Připravovaná unijní pravidla pro migraci jsou podle něj správnou cestou, bez nich by prý podobné situace hrozily kdykoliv. Podle europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) příliv migrantů ukázal to, že „hybridní válka není jen prázdný pojem“, s hybridními tlaky si dle něj „nevíme úplně dobře rady“. Doufá, že EU bude migraci zvládat lépe než v minulosti. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
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Po bezpečnostním incidentu na letišti v Lipsku se spekuluje o přítomnosti dronu a výbušniny
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Nákladní letadlo německé společnosti DHL se krátce po startu z letiště u Lipska srazilo s neznámým objektem, informovala agentura Reuters s odkazem a své zdroje. Letoun následně nouzově přistál v Hannoveru. Lipské letiště muselo kvůli podezřelému stroji přerušit provoz v noci na středu. Podle listu Bild šlo nejspíš o dron s výbušninou. Pohybovat se měl v blízkosti ukrajinského nákladního letadla.
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Takzvané agentské umělé inteligence (AI) od společností OpenAI a Anthropicu vytvářely falešné on-line identity, které se pokoušely získat neoprávněný přístup k zabezpečeným systémům, zjistili britští vědci.
V demokratických primárkách v Michiganu podle odhadů těsně vede El-Sayed
Sčítání hlasů v primárkách Demokratické strany v americkém státě Michigan ukazuje na těsný souboj mezi členkou Sněmovny reprezentantů Haley Stevensovou a progresivním kandidátem Abdulem El-Sayedem. Po sečtení devadesáti procent odhadovaného počtu hlasů CNN uvedla, že El-Sayed vede nad Stevensovou v poměru 49 procent ku 47 procentům. Vítěz klání se pak ve volbách do Senátu postaví republikánskému kandidátovi Miku Rogersovi. Michiganské senátorské křeslo je pro Demokraty důležité kvůli kontrole nad Senátem.
VideoUnijní pravidla pro migraci jsou správnou cestou, míní Bžoch. Kolář zmínil hybridní válku
Evropská unie nabídla Španělsku finanční pomoc s cílem posílit ochranu vnější hranice exklávy Ceuta. O situaci po masivním přílivu migrantů jednali v úterý ministři vnitra Evropské unie (EU). Státy sedmadvacítky Madrid za zvládnutí situace ocenily. Europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) prohlásil, že by dění neoznačil za „zvládnutou migraci“. Připravovaná unijní pravidla pro migraci jsou podle něj správnou cestou, bez nich by prý podobné situace hrozily kdykoliv. Podle europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) příliv migrantů ukázal to, že „hybridní válka není jen prázdný pojem“, s hybridními tlaky si dle něj „nevíme úplně dobře rady“. Doufá, že EU bude migraci zvládat lépe než v minulosti. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali klesající produktivitu práce během vlny veder
V Česku v úterý padly teplotní rekordy na všech měřicích stanicích, které jsou v provozu alespoň třicet let. Podle výzkumu Allianz Trade může za každý další stupeň nad třicítkou klesnout produktivita práce zhruba o tři procenta, naopak náklady na energie kvůli chlazení mohou růst o 1,2 procenta. Podle ekonoma Víta Hradila ze společnosti Investika by ztráty v horkém roce vycházely na vyšší jednotky, maximálně nižší desítky miliard korun. To by odpovídalo slabší až střední povodni. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) zmínil ještě vyšší teploty na jihu Evropy, které mohou být inspirací pro tvorbu krizových plánů v Česku. Při rostoucích teplotách bude nutné upravovat pracovní prostředí jednotlivých zaměstnanců, předestřel předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Soud v USA zastavil řízení s útočníky na Kapitol. Vyhověl žádosti ministerstva
Federální soud ve Washingtonu vyhověl žádosti amerického ministerstva spravedlnosti o zastavení řízení s devíti členy krajně pravicové extremistické skupiny Oath Keepers. Ti se podíleli na útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Podle agentury Reuters to vyplývá ze soudních dokumentů. Soudce Amit Mehta ve verdiktu uvedl, že přestože s rozhodnutím ministerstva nesouhlasí, shledal, že státní žalobci mají pravomoc případy zastavit.
VideoMladí Jihokorejci potřebují „žebráckou sílu“ k zvládnutí rostoucích cen
Přes otřesy globálního hospodářství ekonomika Jižní Koreje narůstá, hlavním důvodem je nepolevující poptávka po mikročipech. Vláda v Soulu ale čelí sedmiprocentní nezaměstnanosti mladých lidí i narůstajícím životním nákladům. Mnohým pak nezbývá než hledat nové způsoby, jak ušetřit. „Mladí Korejci dokonce používají výraz geoji-ryeok, který lze přeložit jako ‚žebrácká síla‘. Znamená psychickou odolnost potřebnou k tomu, aby člověk udržel výdaje na absolutním minimu,“ přiblížila zahraniční zpravodajka ČT Barbora Šámalová. Podle sociologů trend odráží obavy z budoucnosti. Ceny rostou, bydlení se stává nedostupným a najít po škole práci je těžké.
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