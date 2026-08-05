Etická komise FAČR rozdala tresty za korupční kauzu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Etická komise Fotbalové asociace ČR rozhodla o trestech kvůli účasti v sázkařské a korupční fotbalové kauze. Záložník Karviné Samuel Šigut za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu nesmí hrát šestnáct měsíců, navíc zaplatí pokutu osmdesát tisíc korun. Obránce Jakub Elbel z Olomouce si nezahraje tři měsíce, navrch zaplatí třicet tisíc korun. Útočník ostravského Baníku David Látal obdržel zákaz činnosti na dva měsíce a pokutu dvacet tisíc korun. Oba pykají za to, že jeden přečin neoznámili.

Třiadvacetiletý Šigut přijal úplatek za účelem ovlivnění druholigového zápasu mezi jeho tehdejším týmem Opavou a Líšní (dnes Artis Brno) v březnu 2023. O rok později na jaře se dozvěděl o „možném páchání závažných disciplinárních přečinů“ ve dvou zápasech Karviné s Českými Budějovicemi, tuto skutečnost ale orgánům FAČR nenahlásil.

Šigut, který měl v létě podle médií přestoupit do pražské Slavie, už má část trestu za sebou. Konkrétně čtyři měsíce a deset dnů, po kterou mu byla v březnu předběžně zakázána činnost. Hrát bude moci znovu v červenci 2027. Stejně jako ostatní osoby, jež nyní etická komise potrestala, se může proti rozhodnutí odvolat do pěti dnů od jeho doručení.

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Samuel Šigut

Na korupční kauzu doplatila i Karviná. Úřadující vítěz domácího poháru byl kvůli pokusu o ovlivnění tří předloňských zápasů vyloučen z první ligy a přeřazen do druhé, mezi elitou ho nahradil Artis. Primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM) nesmí od červnového verdiktu etické komise kvůli ovlivnění tří zápasů působit dvanáct let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu. Vinu odmítá.

Brankář Chmiel má trest třicet měsíců

Etická komise ve středu potrestala i další osoby. Brankář František Chmiel za dva případy ovlivnění utkání ve třetí lize dostal zákaz činnosti na třicet měsíců a finanční trest 120 tisíc korun.

Stejnou dobu si nezahraje obránce Patrik Wehowský, který taktéž ovlivnil dva duely: nejprve v dresu Opavy a pak dalšího druholigového týmu Chrudimi. Etická komise mu k tomu vyměřila pokutu osmdesát tisíc korun.

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Ilustrační foto

Devatenáctiletý gólman Tim Kramář se provinil rovněž dvěma případy ovlivnění zápasů, stalo se tak v době, kdy působil v mužstvu Opavy do devatenácti let. Kvůli tomu nesmí hrát dva roky a zaplatí šedesát tisíc korun.

Nad rámec korupční a sázkařské kauzy etická komise rozhodla o pokutě 200 tisíc korun pro fotbalového funkcionáře a někdejšího hokejového rozhodčího Petra Lacinu. Jinému fotbalovému funkcionáři Romanu Rogozovi údajně nabídl úplatek ve výši 200 tisíc korun za to, aby se sudí Petr Hocek dostal na listinu rozhodčích.

V korupční a sázkařské kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Vedle Karviné se kauza týkala i druholigových klubů Opavy a Chrudimi.

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