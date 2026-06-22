Kauza manipulování zápasů zavedla Reportéry ČT na Balkán

Reportéři ČT přinesli novinky z rozsáhlé sázkařské kauzy v českém fotbale. Obviněných je přes třicet. V případu mají figurovat i cizinci – reportéři se vydali za jedním z nich do Slovinska. Dosud nebyl obviněný, ale v souvislosti s kauzou je ve spisech zmiňovaný jako jedna z hlavních postav. Reakce jeho okolí byla hodně divoká. Tématu se věnují Adéla Paclíková a Ondřej Golis.
Reportéři ČT natáčeli mimo jiné i ve slovinském Mariboru, kde zazvonili u domu Eržana Bečiriho – muže, kterého čeští detektivové podezřívají, že by mohl být jedním z organizátorů manipulací s fotbalovými zápasy v Česku.
„Český fotbal manipulovala organizovaná skupina, která byla vzájemně propojená, vnímáme tam zahraniční prvky velmi významné,“ řekl Kamil Javůrek z Fotbalové asociace ČR. Stíháno je dvaatřicet lidí a podle detektivů stopy vedou právě i na Balkán.
Podle olomouckého Vrchního státního zástupce Radima Dragouna je pravděpodobné, že se počet stíhaných v kauze rozšíří. Případ podle něj patří mezi kauzy, kde je nadprůměrné množství osob, které se doznaly ke spáchání trestné činnosti.
Podezřelý je zápas Startu Brno se Zlínskem
Policie rozplétá tři větve v sázkařské kauze. Jedna z nich – brněnská – se týká zápasů TJ Start Brno. A v té má figurovat právě bývalý slovinský fotbalista Bečiri. „Je to za nás riziková osoba, která byla historicky spojená s manipulací zápasů, vyskytovala se v kauzách a byla vlastně odstíhána ve Slovinsku,“ vysvětlil Javůrek.
Podezření se týká loňského zápasu mezi Zlínskem a Startem Brno. Požadavek zněl, aby padly alespoň tři góly. Ty skutečně ve druhém poločase padly.
V kauze se objevilo i jméno dalšího bývalého fotbalisty z Balkánu – Petara Gavriče. Podle policistů má jít o dalšího z organizátorů. V Česku dřív hrál za Jihlavu. „Že by to pro mě byl úplně šok a překvapení, tak to říct nemůžu,“ sdělil předseda představenstva a sportovní ředitel FC Vysočina Jihlava Lukáš Vaculík.
Další část kauzy se týká zase bývalého předsedy FC Zlínsko Pavla Býmy. Ten kvůli podezřelým zápasům skončil ve vazbě. Býma má figurovat například v ovlivnění zápasu FC Zlínsko s TJ Start Brno. Po něm vyšetřovatelé zachytili hovor, jak jeden z někdejších hráčů Zlínska upozorňuje Býmu, že slyšel o tom, že jiný fotbalista zavinil gól a prodal zápas.
Celou reportáž můžete zhlédnout ve videu v úvodu článku.