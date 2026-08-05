Lidé s rakovinou prsu dostanou kvůli výpadku lék neregistrovaný v Česku, píší Novinky


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli nedostatku léku s účinnou látkou tamoxifen budou lékárníci nemocným s rakovinou prsu vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň. Dodávky léku váznou od loňska, od června není k dispozici ani jeho náhrada.

Už v pondělí ministerstvo zdravotnictví informovalo, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek, informovalo v tiskové zprávě.

Nově budou podle serveru lékárníci moci vydávat i takové léky s obsahem tamoxifenu, které běžně na tuzemský trh nesmějí, protože neprošly českou registrací. Podmínkou ale je, aby byly registrovány v některém ze členských států Evropské unie.

„Ministerstvo zdravotnictví stanovilo podmínky pro zvláštní léčebný program, který dočasně umožní přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků Tamoxifen 10 mg a Tamoxifen 20 mg z vybraných neregistrovaných léčivých přípravků,“ uvedl podle serveru v úterý SÚKL.

Imunoterapie si poradí s dříve neléčitelnými nemocemi. Zatím má ale řadu slabin
Ilustrační foto

Léky nejsou zdravotně závadné, říká Boráň

Podle Boráně není důvod k obavě, že by byly léky zdravotně závadné. Stále totiž podléhají přísným evropským standardům a dodávky budou výhradně z ověřených zdrojů. Vzhledem k tomu, že v Česku neregistrované léky mohou mít jiné balení a dávkování, než tuzemští lékaři předepisují, budou lékárníci krabičky přebalovat do menších balení.

„Lékárníci budou moci originální balení otevřít, vyjmout z něj blistry a podle toho, jaké má pacientka předepsané dávkování a jakou má předepsanou sílu léku, jí sestaví do zvláštního obalu dávkování na dva měsíce,“ řekla Novinkám tisková mluvčí SÚKL léčiv Jitka Zinke. Zároveň budou lékárníci nemocné pečlivě informovat o tom, jak lék užívat.

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí
Ilustrační foto

Lék chybí v celém Česku

Tamoxifen chybí po celém Česku. K úternímu ránu bylo podle Novinek k dispozici 81 balení přípravku s tamoxifenem. Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs serveru řekl, že nejpalčivější jsou výpadky v lékárnách v blízkosti onkologických center, kde je spotřeba léku větší.

V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. V pondělí uvedlo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.

Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen, mnohem méně často se vyskytuje i u mužů. Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru. Jde o syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.

V Praze vzniká lék proti zombie buňkám. Chceme je donutit k sebevraždě, říká vedoucí výzkumu
Soňa Štemberková Hubáčková

Výběr redakce

Lidé s rakovinou prsu dostanou kvůli výpadku lék neregistrovaný v Česku, píší Novinky

Lidé s rakovinou prsu dostanou kvůli výpadku lék neregistrovaný v Česku, píší Novinky

před 14 mminutami
Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí patnáct mrtvých

Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí patnáct mrtvých

00:50Aktualizovánopřed 53 mminutami
Soud v USA zastavil řízení s útočníky na Kapitol. Vyhověl žádosti ministerstva

Soud v USA zastavil řízení s útočníky na Kapitol. Vyhověl žádosti ministerstva

06:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Mladí Jihokorejci potřebují „žebráckou sílu“ k zvládnutí rostoucích cen

VideoMladí Jihokorejci potřebují „žebráckou sílu“ k zvládnutí rostoucích cen

před 2 hhodinami
Vysokoškolské koleje hlásí plno. Místa jsou ještě v Plzni a Ústí nad Labem

Vysokoškolské koleje hlásí plno. Místa jsou ještě v Plzni a Ústí nad Labem

před 3 hhodinami
Ceuta může být varování. Madrid k nelibosti Maroka koketuje s Alžírem

Ceuta může být varování. Madrid k nelibosti Maroka koketuje s Alžírem

před 3 hhodinami
USA zrušily vízum brazilské velvyslankyni, reagují prý na kroky Brazílie

USA zrušily vízum brazilské velvyslankyni, reagují prý na kroky Brazílie

před 4 hhodinami
Hasiči zasahovali u požárů lesa na Šumavě a na Benešovsku

Hasiči zasahovali u požárů lesa na Šumavě a na Benešovsku

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Lidé s rakovinou prsu dostanou kvůli výpadku lék neregistrovaný v Česku, píší Novinky

Kvůli nedostatku léku s účinnou látkou tamoxifen budou lékárníci nemocným s rakovinou prsu vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň. Dodávky léku váznou od loňska, od června není k dispozici ani jeho náhrada.
před 14 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali klesající produktivitu práce během vlny veder

V Česku v úterý padly teplotní rekordy na všech měřicích stanicích, které jsou v provozu alespoň třicet let. Podle výzkumu Allianz Trade může za každý další stupeň nad třicítkou klesnout produktivita práce zhruba o tři procenta, naopak náklady na energie kvůli chlazení mohou růst o 1,2 procenta. Podle ekonoma Víta Hradila ze společnosti Investika by ztráty v horkém roce vycházely na vyšší jednotky, maximálně nižší desítky miliard korun. To by odpovídalo slabší až střední povodni. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) zmínil ještě vyšší teploty na jihu Evropy, které mohou být inspirací pro tvorbu krizových plánů v Česku. Při rostoucích teplotách bude nutné upravovat pracovní prostředí jednotlivých zaměstnanců, předestřel předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 47 mminutami

Vysokoškolské koleje hlásí plno. Místa jsou ještě v Plzni a Ústí nad Labem

Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už jsou kapacity pro nadcházející akademický rok vyčerpané. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací, zatímco v Plzni či Ústí nad Labem mají zájemci větší šanci kolej získat. Univerzity na zvýšenou poptávku reagují navyšováním kapacit, investicemi do výstavby i úpravami cen.
před 3 hhodinami

VideoPříběh zachránce: Vytáhl ženu z auta v rybníku

Vytáhl ženu z potápějícího se auta a tím jí zachránil život – v úterý za to dostal Jakub Vrbka ze Žďárska ocenění Gentleman silnic. Zařadil se tak mezi 245 lidí v Česku, kteří tento titul v minulosti získali. Žena skončila s lehkým otřesem v nemocnici. Jakubovi již osobně poděkovala a na udílení ocenění pak poslala písemný vzkaz. Vyjádřila v něm svou vděčnost a ocenila jeho odvahu, kterou by ne každý měl: „Bez něj by se mi ven dostat nepodařilo.“ Jako hrdina se Jakub Vrbka necítí, podle něj by to, co on, udělal každý. Záchranu si ale připomíná denně: vždy, když jede do práce kolem rybníka, kde se vše stalo.
před 12 hhodinami

Polovina stanic v úterý překonala či dorovnala absolutní teplotní rekord

Meteorologové očekávali, že úterý bude na velké části Česka jedním z nejteplejších dnů letošního léta, což se vyplnilo. Moravský absolutní rekord padl ve Strážnici už před druhou hodinou odpoledne. Polovina stanic fungujících alespoň třicet let v úterý překonala či dorovnala absolutní teplotní rekord. Vůbec nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, kde bylo naměřeno 41,5 stupně Celsia. Na dvanácti místech teploty přesáhly čtyřicetistupňovou hranici.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

VideoMusíme budovat to, k čemu jsme se v NATO zavázali, říká šéf Velitelství pro operace

„Musím uvést, že my jsme (Severoatlantická) aliance. To není, že nám NATO něco diktuje. My jako Česká republika jsme Aliance a musíme budovat schopnosti, ke kterým jsme se zavázali,“ sdělil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem generálmajor Jaroslav Míka, který je od srpna novým šéfem Velitelství pro operace. Česká armáda má být podle Míky více doma než v zahraničí. „A ona také více doma je. Když se budeme kvantitativně bavit o počtech vojáků, které máme venku, tak politický mandát je zhruba dva tisíce vojáků, přičemž v současné době to číslo osciluje mezi pěti sty a sedmi sty vojáky. To záleží, jestli probíhá nějaká rotace. Takže je zcela zřejmé, že většina armády je doma a připravuje se na obranu České republiky,“ zdůraznil generálmajor, který v rozhovoru mluvil také o náboru vojáků či o situaci na Ukrajině.
před 14 hhodinami

Česko zažilo nejteplejší noc v historii měření

Česko zažilo nejteplejší noc v historii měření. V noci na stanici Bystřice pod Hostýnem teplota neklesla pod 27,9 stupně Celsia. To je posunutí rekordu z roku 2013 o skoro 0,7 stupně. Na řadě dalších míst byla tropická noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní. V úterý přesáhla teplota na jihu Moravy až 40 stupňů. V Čechách se odpoledne objevily také silné bouřky.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb

V úterý skončila lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti, kteří chtěli o místa na radnicích nebo v horní komoře Parlamentu letos usilovat, museli nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16:00.
před 17 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

před 17 hhodinami
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

před 19 hhodinami
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026