Evropu sužují horka, počet obětí narůstá

Evropu sužují vlny veder. Teplotní rekordy padají v Británii, Francii i v Česku. Země hlásí také oběti. Počet utonulých, kteří se chtěli osvěžit koupáním, ve Francii vzrost na padesát pět. Na Brněnsku se utopil chlapec. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před požáry. Ministerstvo zdravotnictví sestavilo desatero doporučení pro horké dny. Kvůli vedru se ruší také některé venkovní akce. Na víkend hlásí meteorologové až čtyřicet stupňů.
Počet lidí, kteří zemřeli v důsledku veder, narůstá ve Francii. V úterý francouzská média informovala o nejméně čtyřech desítkách mrtvých. V pátek přinesla stanice RTL zprávu o tom, že v zavřeném autě na severním pařížském předměstí Saint-Gratien bylo ve středu nalezeno mrtvé tříleté dítě. Na jihovýchodě Francie zemřely dvě děti ve věku dva a čtyři roky, matka je zapomněla v autě. Ve Španělsku zemřelo kvůli vlně veder mezi nedělí a středou 212 lidí.
Narůstá také počet utonulých kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním. Ve Francii vzrostl na padesát pět, uvedla v pátek podle agentury AFP ministryně sportu Marina Ferrariová.
Pražské nemocnice i záchranná služba zaznamenaly nárůst počtu pacientů kvůli horku. Kromě kolapsů z horka zhoršuje počasí také stav chronicky nemocných či seniorů. Mezi ošetřovanými v Ústřední vojenské nemocnici byli i dehydrovaní studenti.
Ruší se akce
Kvůli počasí se ruší také hudební či sportovní akce. Letecký den na letišti v Břeclavi přesunuli organizátoři kvůli horku na jiný termín. „Mrzí nás, že k této změně musíme přistoupit, ale zdraví a bezpečnost našich návštěvníků, účinkujících i všech, kteří se na akci podílejí, jsou pro nás vždy na prvním místě,“ uvedli pořadatelé z Aeroklubu Břeclav na webu akce.
Už ve čtvrtek zrušili v Břeclavi také cyklojízdu, neuskuteční se ani sobotní dostih Lednický zajíc, který organizuje Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice. Důvodem je předpověď vysokých teplot. V Babicích u Rosic na Brněnsku se v neděli mělo konat vítání prázdnin s opékáním špekáčků, akce je ale taktéž zrušená.
V Porúří na západě Německa byl zrušen koncert zpěváka Jana Delaye a hudební Sunset Beach Festival, ve Freiburgu na jihozápadě Německa den civilní ochrany. V německém hlavním městě byl kvůli horku zrušen Berlínský knižní festival plánovaný na víkend. Měl na něm vystoupit i český spisovatel Marek Torčík.
Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily víkendovou rekonstrukci bitvy u Waterloo. Ve Francii se odkládá pochod Paris Pride na podporu komunity LGBT+. Pařížská policie vyzvala organizátory hudebního festivalu Solidays či sportovních akcí, aby je kvůli panujícím vedrům zrušily. V nizozemském Biddinghuizenu byl předčasně ukončen velký festival elektronické hudby Defqon.1. Festival začal ve čtvrtek a měl trvat do neděle.
Meteorologové varují před požáry
Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Výstraha bude o víkendu platit na většině území Čech, v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval v aktualizované výstraze.
Už nyní platí výstraha před požáry v Jihomoravském kraji. Od soboty se rozšíří na většinu území Čech s výjimkou jihu a severovýchodu a v neděli i na většinu území Olomouckého kraje.
Právě kvůli riziku požárů vyhlásil v olomouckém kraji hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky. „Na tomto rozhodnutí jsme se společně shodli, důvodem je současné počasí, cílem je snížit riziko požárů,“ řekl Okleštěk. Před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů varuje i Plzeňský kraj. Platí od pátku do pondělí. Na sobotu a neděli platí také zákaz rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě v Praze.
Jak se při vysokých teplotách chovat
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před pobytem na slunci a vysokým teplotám varuje. O víkendu by se jim měli vyhnout především staří a nemocní lidé, malé děti a těhotné ženy. Lidé by se měli vyhýbat vyšší fyzické a psychické zátěži a v případě zdravotních problémů ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Kvůli extrémním teplotám hrozí lidem i zvířatům přehřátí a dehydratace. „Očekáváme vysokou zátěž zdravotnického systému (prakticky všech složek) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné),“ napsal ČHMÚ.
Lidé by měli při extrémních teplotách dostatečně pít nealkoholické nápoje a doplňovat minerály. Vyhnout by se měli pobytu na slunci a v rozpálených stavbách. Větrat je vhodné jen v chladnější části dne, většinou brzy ráno.
Klimatizace by měla být nastavená tak, aby to při přechodu ven a dovnitř nebyl velký šok. „Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat pět až osm stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Varoval také před rychlým ochlazením skokem do vody.
Lidé by také neměli nikdy nechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Myslet by měli na péči o domácí zvířata. Zohlednit by měli také to, že u venkovních profesí a prací v dusném prostředí je větší riziko pracovních úrazů a onemocnění.
Rizika pobytu u vody
V souvislosti s utonulými a topícími se lidmi apeluje na veřejnost také policie, aby s nadcházejícími prázdninami nepodceňovala rizika u vodních ploch. Lidé by neměli přeceňovat své plavecké schopnosti a vždy by měli zohlednit aktuální podmínky.
Policie stejně tak varuje před vstupem do vody lidi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které výrazně snižují schopnost reagovat na nečekané situace. Důležité je také respektovat zákazy koupání a značení u vodních ploch, které upozorňují například na nebezpečné proudy, hloubku nebo jiná rizika. Zvýšenou pozornost je pak nutné věnovat dětem, které by měly být u vody neustále pod dohledem dospělého.
Teplotní rekordy
V Evropě padají teplotní rekordy. Británie jej ve čtvrtek zaznamenala pro měsíc červen. V Merryfieldu v jihoanglickém hrabství Somerset meteorologové naměřili 36,7 stupně Celsia, oznámila britská meteorologická služba Met Office. Dosavadní rekord 36,1 stupně padl teprve ve středu, a to v Gosportu na jihu Anglie.
Noc na čtvrtek byla ve Francii nejteplejší v historii měření. Hodnota na třiceti referenčních stanicích dosáhla 22 stupňů. Padl tak předchozí rekord z noci na úterý, kdy průměr činil 21,6 stupně. Meteorologové rovněž podle deníku Le Monde potvrdili dřívější předběžné údaje, podle kterých se středa v průměru denních a nočních teplot stala s 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Středa tak pokořila rekord stanovený v úterý, kdy průměrná teplota ve dne a v noci byla 29,8 stupně.
V Německu se noc na čtvrtek vyrovnala dosavadnímu rekordu z roku 2019, podle předběžných údajů nespadla teplota pod 26,2 stupně. Zatímco před šesti lety byla rekordní noc na konci července, letos přišla už o měsíc dříve. Němečtí meteorologové očekávají, že by v pátek dokonce mohlo být překonáno červnové teplotní maximum.
Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku ve čtvrtek překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech na Litoměřicku, kde ve čtvrtek bylo 37,5 stupně Celsia.
Meteorologové očekávají překonání rekordu. Absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně ze srpna 2012 by mohl být překonán v sobotu i neděli a nové maximum může být kolem 41 stupňů, uvedl ČHMÚ.