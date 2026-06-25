Ve Španělsku v souvislosti s vedry zemřelo přes dvě stě lidí


25. 6. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Nynější vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Podle agentury AFP to vyplývá z dat španělského systému MoMo. Ten monitoruje vývoj počtu mrtvých v jednotlivých dnech a údaje porovnává s očekáváním založeným na historických záznamech. S neobvyklým horkem se potýkají i Německo, Velká Británie či Francie.

Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám, v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950.

Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MoMo 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87,6 procenta. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

Průměrná pondělní teplota dosáhla 28,08 stupně a v úterý pak 28,17 stupně. Takto horko dosud ve Španělsku podle záznamů měření nebylo. V některých částech země pak padly i celoroční rekordy. Například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech 43,7 stupně, což je pro region celoroční rekord.

Španělsko v posledních letech zažívá opakovaně rekordní teploty. Podle meteorologické služby Aemet bylo loňské léto nejteplejší od začátku soustavných celostátních záznamů v roce 1950 a celý rok byl třetí nejteplejší od začátku měření. Aemet uvádí, že opakované vlny veder a extrémní projevy počasí souvisí se změnami klimatu vyvolanými aktivitami lidí.

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Apel na pořízení klimatizací ve Francii

Rovněž Francie a Británie ve středu ohlásily pokoření teplotních rekordů. Vedra mění ve Francii názor na klimatizace, píše server BBC News. Environmentalistická levice, která dosud považovala klimatizaci za nejhorší řešení klimatických změn, pomalu obrací napsala stanice.

Debatu rozpoutala tento týden pravicová politička Marine Le Penová, která naléhala na masivní dotování těchto zařízení. V současné době je v zemi klimatizací vybaveno pouze 25 procent domácností. Například ve Španělsku a Itálii je to padesát procent a v USA a Japonsku dokonce 90 procent.

Také francouzské nemocnice či školy mají klimatizaci pouze zřídka. I to byl důvod, proč tento týden musely tisíce škol přerušit na celé dny výuku a řada zdravotníků si stěžovala na nesnesitelné podmínky v nemocnicích.

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Omezení výuky i akcí v Německu

Němečtí meteorologové překonání červnového maxima očekávají v pátek, kdy předpovědi slibují až 41 stupňů Celsia. Vyloučeno podle Německé meteorologické služby (DWD) není ani pokoření nejvyšší teploty v historii měření, a to 41,2 stupně z 25. července 2019.

Německo kvůli horkům ruší akce pod širým nebem. Například Hamburk odřekl nedělní půlmaraton, na který se přihlásilo 24 tisíc běžců. Výuku omezují i školy. Některé ji zkracují a jiné pak nechávají na rodičích, zda děti do tříd pošlou. Letní prázdniny v zemi začínají na etapy od nadcházejícího týdne, velká část školáků se ale bude učit do poloviny července.

Horké počasí způsobuje komplikace i v dopravě. Kvůli vysokým teplotám praskají asfaltové povrchy silnic. Letiště v Hannoveru již ve středu uvedlo, že se snaží zabránit poškození drah tím, že tyto plochy kropí vodou.

Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) cestujícím nabídly, že jízdenky zakoupené do 23. června pro cesty do 30. června mohou bez sankcí vrátit, pokud nechtějí kvůli vedrům cestovat. Nabídka se týká i všech akčních jízdenek, které běžně vracet nelze.

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