Vedra vydrží do konce týdne, v neděli bude až 40 stupňů

Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne. Teploty budou ještě stoupat, v neděli až ke čtyřiceti stupňům Celsia. V Čechách se v neděli později odpoledne a večer mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Dnes (ve čtvrtek) nás čeká slunečný den a tropické teploty na většině území v intervalu 29 až 34 stupňů Celsia, na horách v tisíci metrech bude letní den s teplotou kolem 25 stupňů Celsia,“ napsali meteorologové.
V pátek nejvyšší teploty stoupnou na 31 až 36 stupňů, na horách se dostanou k 27 stupňům Celsia. V sobotu předpokládají meteorologové teploty až k 38 a v neděli ke čtyřiceti stupňům Celsia. Meteorologové nevylučují, že v neděli padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.
Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku naměřila 36 stupňů Celsia.