S pokračujícími vedry v Evropě padají teplotní rekordy


před 1 mminutou|Zdroj: ČTK

V západní Evropě pokračují extrémní vedra, která ve středu bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii se domácnosti v některých částech země potýkaly s výpadky proudu, ve Velké Británii zase museli uzavřít asi tisíc škol. Ve španělské Cantabrii naměřili dokonce celoroční rekord 43,7 stupně Celsia.

Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947, když průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 30 stupňů Celsia. Úterní rekord byl 29,8 stupně. Vysoké teploty ve Francii také způsobily výpadky dodávek elektřiny v Bretani na západě země a kvůli vedrům zůstaly desítky tisíc domácností bez proudu. V Paříži padl teplotní rekord, když tamní teploty dosáhly 40,9 stupně.

Výpadek elektřiny ve francouzském Quimperu, hlavním městě bretaňského departementu Finistère, byl poprvé ohlášen již v úterý večer a zasáhl bezmála 120 tisíc odběratelů. Kvůli poruše transformátoru způsobené vysokými teplotami zůstávalo ve středu bez elektřiny přibližně 68 tisíc domácností, uvedla místní prefektura. Finistère patří mezi 58 francouzských departementů, pro něž ve středu platila nejvyšší, tedy červená, výstraha před vedry. Jejich vlna, která „vládne“ nad Francií od 17. června, vytlačila rtuť teploměrů na hodnotu 40 stupňů nebo vyšší ve více než 50 departementech, zejména na západě a jihu země.

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Británie ve středu zaznamenala nevyšší červnovou teplotu od začátku vedení statistik. V Gosportu na jihu Anglie naměřili 36,1 stupně Celsia, což o půl stupně překonalo dosavadní červnový rekord z roku 1976, informují tamní média.

Británie rovněž zažila jednu z nejteplejších nocí v historii, když teplota z úterý na středu v anglické obci Brize Norton v noci klesla nejníže na 22,3 stupně Celsia. Úřady v Anglii a Walesu, kde platí varování před extrémním vedrem, uzavřely přes tisícovku škol. Nezvykle vysoko vzrostly teploty také na severu země ve Skotsku, kde se rtuť přiblížila třiceti stupňům.

Padají i celoroční rekordy

Vysoké teploty dál panují také ve Španělsku, kde ve středu místní meteorologická služba Aemet informovala, že země zaznamenala v pondělí a úterý nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Průměrná teplota za celý den dosáhla v pondělí 28,08 stupně, v úterý pak 28,17 stupně Celsia. Předchozí rekord z 30. června 2025 činil 28,01 stupně.

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Ilustrační foto

V některých částech Španělska padly také celoroční rekordy. Například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech 43,7 stupně, což je pro region celoroční rekord. Podle meteorologů však čeká většinu Španělska ochlazení.

Extrémní vedra sužují i seniory ve Švýcarsku, kde pro ně kina spolu s místními samosprávami organizují denní promítání v klimatizovaných sálech. Cílem projektu je v nynějším extrémním počasí nabídnout starším lidem možnost ochladit se. V Ženevě tento týden dosáhnou podle meteorologů teploty 36 stupňů Celsia a podobná bude situace i v ostatních částech země.

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