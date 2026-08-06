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Čtyři roky a pět měsíců od vpádu ruské armády Ukrajina čím dál tím důkladněji opevňuje svou severní hranici s Běloruskem. Také z tohoto směru totiž ruské tanky před lety zahájily své tažení na Kyjev. Ukrajinské velení se obává, že jeden z nejbližších strategických spojenců Moskvy by jí opět mohl poskytnout své území k válečným účelům. Na ukrajinské straně proto vznikají další bunkry. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně tvrdil, že Minsk pomáhal svému spojenci v navádění střel mířících na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Přestože ukrajinské obranné síly aktuálně nepozorují, že by v Bělorusku sílila aktivita ruských vojsk, severní směr nadále považují za potenciální bezpečnostní riziko.