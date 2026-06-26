Trump pohrozil stoprocentním clem zemím, které zavedou daň z digitálních služeb

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že uvalí stoprocentní clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy s USA, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Upozornil, že o zavedení daně jedná řada evropských firem.
Trump se opakovaně staví proti snahám zdanit nebo regulovat americké technologické giganty. Loni pohrozil novými cly každé zemi, která by k tomu přistoupila. V příspěvku na své sociální síti v srpnu 2025 uvedl, že digitální daně a regulace jsou všechny navrženy tak, aby poškodily nebo diskriminovaly americké technologie, upozornila agentura AP.
V nejnovějším příspěvku se Trump zaměřil zvláště na evropské země, které podle něj jednají o bezprostředním zavedení této daně pro americké firmy. Hrozba stoprocentní daně se objevila před Trumpovým termínem, do kterého mají EU a USA schválit dohodu o clech, která omezuje cla na většinu vývozů z EU na 15 procent. Termín je 4. července. Trump varoval, že nové clo bude mít přednost před jakýmikoliv obchodními dohodami s USA, ať už jsou zavedené, podepsané, či nikoliv.
EU dokončila obchodní dohodu s USA v květnu po měsících debat v rámci Unie. Digitální daně ale nejsou součástí dohody a zůstávají sporným bodem mezi USA a EU.
Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden prohlásil, že Francie se nepodvolí tlaku Trumpa a nezruší daň z digitálních služeb, kterou již zavedla. Francie uplatňuje od roku 2019 daň tři procenta z výnosů z digitálních služeb, kterých dosahují společnosti s tržbami v zemi vyššími než 25 milionů eur a celosvětovými tržbami vyššími než 750 milionů eur.
Daň z digitálních služeb je zaměřená na nadnárodní technologické korporace. Cílem je zdanit příjmy, které tyto firmy generují v dané zemi prostřednictvím poskytování digitálních služeb. Zpravidla se vztahuje na největší globální technologické giganty, jejichž celkové roční výnosy přesahují mnohamilionové částky a které mají zároveň vysoké příjmy v dané zemi.