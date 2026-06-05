Vlak se na Prostějovsku srazil s kamionem, je osm raněných


5. 6. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu nedaleko Prostějova se v pátek dopoledne lehce zranilo osm lidí, mají oděrky a zhmožděniny. Záchranáři je převezli do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Ve vlaku cestovalo dvacet osob. Přední motorový vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil.

„Hnací jednotka osobního vlaku částečně vykolejila a naklonila se. Máme hlášená lehká zranění některých cestujících,“ sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

Nehoda se stala krátce po deváté ranní na přejezdu mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží a Kostelec na Hané. Záchranáři tam vyslali několik sanitních vozů i dva vrtulníky. „Na místě bylo celkem 27 účastníků dopravní nehody, z toho jsme nakonec ošetřili a transportovali (do nemocnic) osm pacientů,“ shrnula mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Srážka osobního vlaku s kamionem na Prostějovsku 5. června 2026
Zdroj: HZS Správy Železnic

„Po zadokumentování nehody ze strany Drážní inspekce a Policie ČR budou hasiči odstraňovat následky mimořádné události,“ doplnil také dříve Kavka.

Provoz na trati mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží a Kostelec na Hané nyní stojí, mohl by být podle Kavky obnoven po poledni. České dráhy tam zavedly náhradní autobusovou dopravu.

„Komunikace na obec Smržice je v tuto chvíli uzavřená. Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

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