Vlak se na Prostějovsku srazil s kamionem, je osm raněných

Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu nedaleko Prostějova se v pátek dopoledne lehce zranilo osm lidí, mají oděrky a zhmožděniny. Záchranáři je převezli do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Ve vlaku cestovalo dvacet osob. Přední motorový vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil.
„Hnací jednotka osobního vlaku částečně vykolejila a naklonila se. Máme hlášená lehká zranění některých cestujících,“ sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
Nehoda se stala krátce po deváté ranní na přejezdu mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží a Kostelec na Hané. Záchranáři tam vyslali několik sanitních vozů i dva vrtulníky. „Na místě bylo celkem 27 účastníků dopravní nehody, z toho jsme nakonec ošetřili a transportovali (do nemocnic) osm pacientů,“ shrnula mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
„Po zadokumentování nehody ze strany Drážní inspekce a Policie ČR budou hasiči odstraňovat následky mimořádné události,“ doplnil také dříve Kavka.
Provoz na trati mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží a Kostelec na Hané nyní stojí, mohl by být podle Kavky obnoven po poledni. České dráhy tam zavedly náhradní autobusovou dopravu.
„Komunikace na obec Smržice je v tuto chvíli uzavřená. Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.