Za brutální vraždu ženy v Mírově dostal muž výjimečný trest. Šlo o druhý takový čin


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Za loňskou vraždu partnerky v Mírově na Šumpersku uložil olomoucký krajský soud šestatřicetiletému Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku vězení. Zohlednil, že se vraždy dopustil tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. Státní zástupkyně pro něj původně žádala osmadvacet let vězení, soudce přihlédl k jeho prohlášení viny. Rozsudek není pravomocný, muž si ponechal lhůtu.

Podle soudce Jiřího Barboříka šlo o čin spáchaný s velkou brutalitou, vrah při útoku zlomil i čepel nože. „Činu se dopustil zvlášť surovým a trýznivým způsobem. V jeho případě šlo uvažovat i o trestu doživotí, na základě posudku znalců však nebylo možné dovodit, že by nebyla jeho resocializace v budoucnu možná,“ podotkl soudce. Čin označil za mimořádný s vysokou závažností, uložení výjimečného trestu v rozmezí dvaceti až třiceti let je tak podle něj namístě.

Podle Cigoše šlo o problematický vztah a ve vyhrocené situaci se to v něm prý nahromadilo. „Pamatuji si jednu ránu – a pak, prostě se to stalo. Do poslední chvíle jsem jí nechtěl nic udělat, ublížit, vyšlo to z té situace a já jsem se neovládl,“ uvedl.

Podle soudce místo aby volil únikovou cestu, ve vztahu setrvával a běžná partnerská hádka v něm vzbudila nahromaděnou agresi a frustraci. „Povaha závažnosti činu je zvýšena tím, že jí zasadil celkem pětačtyřicet ran, z toho šestatřicet bylo bodnořezných do oblasti hlavy a krku,“ dodal soudce.

Podle obžaloby muž na svou partnerku, ke které se nastěhoval po propuštění z věznice, zaútočil loni v listopadu po předchozí hádce. Nejprve ženu bodl kuchyňským nožem zezadu do krku, poté ji bodal do hlavy a krku. Podle spisu se po činu umyl, převlékl a zavolal si taxi, kterým odjel do Šumperka. Nakonec si nechal z čerpací stanice v Zábřehu zavolat policii s tím, že je vrah.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Před dvanácti lety zavraždil svou známou

Cigoš vraždil už v květnu 2014 ve Frýdku-Místku, kdy zaútočil na svou známou. Tehdy ženě zasadil pětačtyřicet ran, z toho sedmnáct do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii. Ostravský soud jej za to již dříve poslal do vězení na 16,5 roku.

Druhé vraždy, která byla téměř identická, se Cigoš dopustil dvaadvacet dní po podmíněném propuštění. Podle šumperského státního zástupce Tomáše Horáka, který jeho propuštění posuzoval, nešlo podmíněnému propuštění podle zákona zabránit. Muž si odpykal dvě třetiny trestu, ve věznici se choval bezproblémově, podle znalce úspěšně prošel resocializací a nevykazoval žádnou deviaci. Zaručily se za něj také neziskové organizace a po propuštění měl zajištěné ubytování i práci.

Podmínkou podmíněného propuštění ze strany soudu byl zákaz požívání alkoholu – Cigoš v úterý u soudu přiznal, že jej porušil třikrát, naposledy v osudný den. I podle soudu je pro něj alkohol spouštěcím motorem. „Byla to chyba,“ řekl odsouzený.

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