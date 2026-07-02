Zámecký park v Čechách pod Kosířem čelí vandalům. Zkrátil proto otevírací dobu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Zámek Čechy pod Kosířem na Prostějovsku zkrátil otevírací dobu svého parku. Reaguje tak na opakované problémy s vandaly, kteří ničí lavičky, kradou květiny, okapy nebo parapety a načerno vysadili ryby. Park, který ročně navštíví desetitisíce lidí, je od 1. července otevřený jen do 18 hodin.

Ještě v úterý se lidé mohli anglickým parkem procházet do osmi večer, ve středu se ale brány zámeckého areálu zavřely o dvě hodiny dřív. Zámek změnil otevírací dobu. Vandalové tam totiž podle vedení zámku chodí především večer.

„V loňském roce nám byly ukradeny okapy z Mánesova altánu a v minulosti také parapety ze zámeckých oken,“ přiblížil kastelán zámku Martin Váňa.

Rybky v jezírku a zastřelené jiřičky

Někteří návštěvníci se ale dopouštějí i méně obvyklých prohřešků. Do zrevitalizovaného rybníka někdo vysadil jezírkové rybičky, které teď ohrožují původní živočichy.

„Je primárně určen pro obojživelníky. Tím, že zde byly načerno vysazeny ryby – invazní druhy, které tady v našich rybnících nemají co dělat – nám nezbývá nic jiného než rybník na podzim vypustit,“ poznamenal kastelán.

Nedávno navíc pracovníci zámku našli v parku mrtvé jiřičky. Pravděpodobně je někdo zastřelil vzduchovkou.

Luboš Mader pracuje na zámku přes patnáct let jako vrchní zahradník. Za tu dobu už nasbíral stovky historek o tom, co všechno někteří návštěvníci v parku kradou. „Vysadili jsme hortenzie, jsou tu asi čtyři druhy. Obratem jsme zjistili, že některé chybí. Je to smutná věc, která nás tady potkává. Hortenzie stojí tisíc korun kus,“ řekl Mader.

Zámek, který sloužil jako rodové sídlo Silva–Tarouců, byl do své dnešní empírové podoby přestavěn přibližně v letech 1839–1846 podle plánů architekta M. E. Zerneckeho. Ve stejné době byla vystavěna i vyhlídková věž a zahradní sallet, později vznikl i pseudogotický skleník.

Tamní zámecký park patří k nejhodnotnějším objektům historické zeleně na Moravě. Roste v něm více než padesát druhů jehličnatých a přes sto druhů listnatých dřevin.

Zhruba v letech 1846–1870 na zámku na pozvání svého přítele pobýval významný český malíř Josef Mánes. V tomto inspirativním prostředí čerpal náměty pro uměleckou tvorbu a vytvořil zde přes stovku uměleckých prací včetně některých stěžejních děl.

Zdroj: hrady.cz, zamekcechy.cz

Zámecký park Čechy pod Kosířem
Zdroj: ČT24

Lavičky vytrhané ze země

Zničených laviček za tu dobu viděl nespočet. Teď mají ale někteří návštěvníci novou zálibu – lavičku vytrhnou ze země a přenesou na jiné místo. „V rámci provozní zálohy jsme uvolnili nemalé peníze, aby pan zahradník lavičky napevno přibetonoval,“ doplnil kastelán.

Náklady na údržbu zámeckého parku jsou vysoké. Pokud se situace s vandaly nezlepší, vedení zámku zvažuje, že by v budoucnu vstup do parku zpoplatnilo.

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