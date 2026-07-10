Ve FN Olomouc implantovali některé defibrilátory bez splnění všech kritérií


10. 7. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná, její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace ICD ve FNOL prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví.

Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů či újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Vyplývá to z vyjádření FNOL.

Podle policie dostali v letech 2015 až 2025 ve FNOL defibrilátory ICD i lidé, kteří je nepotřebovali. Má jít o stovky případů. Policie případ vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, zatím nikoho neobvinila. Kauzu převzalo vrchní státní zastupitelství, možná škoda je podle něj více než 150 milionů korun.

Nemocnice od začátku odmítá, že by voperované přístroje mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení FNOL implantovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.

„Z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla z iniciativy FNOL a v níž pod vedením odborníka pověřeného ministerstvem zdravotnictví pracují lékaři I. interní kliniky – kardiologické FNOL a dva zástupci České asociace pro srdeční rytmus, lze dovodit, že v posuzovaném roce 2024 došlo k případům implantací kardioverterů ICD, aniž byla zcela naplněna indikační kritéria,“ stojí v prohlášení nemocnice. Tyto implantace ICD se týkaly pacientů po prodělaném infarktu nebo s jiným vážným kardiologickým nálezem.

Reportéři ČT se zabývali olomouckou kauzou s defibrilátory
Ilustrační foto

Ministerstvo podalo trestní oznámení

Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu. Ministerstvo zdravotnictví v březnu kvůli operacím pacientů s přístroji ICD ve FNOL podalo trestní oznámení. Důkazy podle ministerstva ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů.

Úřad veřejného evropského žalobce se také souběžně zabývá údajnými manipulacemi s dokumentací lidí, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie o defibrilátorech. VZP prověřuje, zda přístroje ICD byly voperovány pouze pacientům, jejichž zdravotní stav to vyžadoval.

Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům
Fakultní nemocnice Olomouc

„Vedení nemocnice jednoznačně vylučuje jakýkoliv ekonomický zájem FNOL v této věci. Podobné spekulace, které se ve veřejném prostoru objevily, nejsou pravdivé. Způsob vedení léčby pacientů je ve FNOL vždy věcí svobodné a odborné úvahy každého lékaře a vedení nemocnice do něho nikdy nezasahuje,“ uvedlo vedení FNOL.

Hlavní odpovědnost za nastavení léčebných postupů měl podle vedení nemocnice bývalý přednosta I. interní kliniky - kardiologické FNOL Miloš Táborský. „Podle názoru některých kolegů byl zastáncem velmi včasné a s nižším prahem prováděné implantace ICD. Jeho odborné kvality a profesní renomé byly v době jeho působení na pozici přednosty kliniky jak pro vedení FNOL, tak pro jím vedený tým lékařů garancí, že aplikovaná léčba je v nejlepším zájmu pacientů,“ upozornilo.

Táborský v pátek ČTK řekl, že si spolu s původním arytmologickým týmem za indikacemi léčby ICD nadále stojí. Argumentuje tím, že časná léčba po infarktu myokardu kombinující medikaci s přístrojovou terapií může zachraňovat životy, protože právě v prvním roce je výskyt život ohrožujících arytmií poměrně častý a přetrvává i riziko opakování infarktu. Dodal, že pacienti jsou dlouhodobě pečlivě sledováni ambulantními kardiology i ve specializovaném centru pro srdeční selhání a přístrojovou léčbu.

Shoda jen ve dvou případech. Ve studii o defibrilátorech se manipulovalo, píší SZ
Ilustrační foto

Výběr redakce

Ve FN Olomouc implantovali některé defibrilátory bez splnění všech kritérií

Ve FN Olomouc implantovali některé defibrilátory bez splnění všech kritérií

15:51Aktualizovánopřed 21 mminutami
ODS vyzvala kandidáta na starostu Prahy 1 k odstoupení kvůli majetku, ten to odmítl

ODS vyzvala kandidáta na starostu Prahy 1 k odstoupení kvůli majetku, ten to odmítl

před 32 mminutami
Česko poslalo na zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů, řekl Okamura

Česko poslalo na zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů, řekl Okamura

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4

Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4

11:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci schválili novelu stavebního zákona

Poslanci schválili novelu stavebního zákona

09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu

Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu

06:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

07:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Tajfun Bavi zabil na Filipínách patnáct lidí, blíží se k Japonsku a Číně

Tajfun Bavi zabil na Filipínách patnáct lidí, blíží se k Japonsku a Číně

10:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ve FN Olomouc implantovali některé defibrilátory bez splnění všech kritérií

Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná, její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace ICD ve FNOL prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví.
15:51Aktualizovánopřed 21 mminutami

ODS vyzvala kandidáta na starostu Prahy 1 k odstoupení kvůli majetku, ten to odmítl

Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry, informovala strana. Na Dvořákovy majetkové poměry upozornily Seznam Zprávy – dle nich chce vedení ODS vysvětlit, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který Dvořák zdědil. Dvořák výzvu označil za nešťastnou. Odmítl, že by své majetkové poměry nevysvětlil.
před 32 mminutami

Česko poslalo na zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů, řekl Okamura

Podle předsedy SPD Tomia Okamury poslalo Česko do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) 140 milionů korun. Jde podle něj o nevratný krok. Oznámil to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), které nahradilo původně plánované jednání koaliční rady, svolané na popud SPD, která s českou účastí v programu PURL zásadně nesouhlasí. Pomocí tohoto programu evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro napadenou zemi.
11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4

Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2 A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2 A8, což je nejnovější verze. Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet bude i návrh, jak má stát s tanky T-72 naložit, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
11:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Poslanci schválili novelu stavebního zákona

Sněmovna v pátek schválila novelu stavebního zákona. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Předlohu nyní musí posoudit Senát. Sněmovna schválila také vládní předlohu, podle níž mají být spotřebitelé při uzavírání finančních smluv na dálku více chránění.
09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Za hlášeným silným zemětřesením u Rokycan byla těžba v lomu

Čeští geologové vysvětlili, proč ve čtvrtek večer hlásily evropské seismologické služby zatím nejsilnější zemětřesení v dějinách Česka – aniž by se ale země otřásala. Přístroje chybně vyhodnotily odpal v lomu.
před 2 hhodinami

Významná část Česka je ohrožena požárem. Takto vědci hrozbu počítají

Většina mapy požárního rizika je v Česku rudá, druhá nejčastější barva je na ní fialová, což je dokonce nejvyšší míra rizika. Neznamená to nutně, že všude bude hořet, ale to, že podmínky budou pro vzplanutí a hlavně šíření ohně ideální. Jak vědci tuto hrozbu předpovídají?
před 5 hhodinami

Česko přispělo na Ukrajinu symbolicky, řekl Macinka. Kupka mluví o chaosu

Hosté Událostí, komentářů probrali dozvuky summitu NATO, dosavadní působení vlády Andreje Babiše (ANO), spor vlády a prezidenta Petra Pavla a zapojení Česka do programu, přes který putují americké zbraně na Ukrajinu (PURL). Zapojení Česka je dle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) marginální a jedná se o jednorázovou symbolickou částku. „Zodpovědnost za tento krok plně přebírá ministerstvo zahraničních věcí. (...) Jsem připraven se s poslanci SPD o tom bavit. Rozumím, že se na ně obrací voliči, kteří to nechápou,“ řekl.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

před 54 mminutami
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

před 1 hhodinou
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

před 22 hhodinami
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

včera v 16:34
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026