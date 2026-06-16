VideoReportéři ČT se zabývali olomouckou kauzou s defibrilátory


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Kriminalisté prověřují jednu z nejzávažnějších kauz v historii českého zdravotnictví, která se týká Fakultní nemocnice Olomouc. Vyšetřování se zaměřuje na nakládání s implantabilními defibrilátory a okolnosti jejich zavádění pacientům. Policie současně zkoumá i podezření na manipulaci s lékařskými záznamy v rámci mezinárodní studie financované z evropských peněz. Co se dlouhé roky dělo za zdmi nemocnice, kde se proti sobě postavili dva přední kardiologové? Kdo byl pacient nula, jehož případ školující kauzu odstartoval? Kdo zaplatí možné stamilionové škody? Okolnostmi případu se pro Reportéry ČT zabýval Dalibor Bártek.

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Fakultní nemocnice Olomouc

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VideoReportéři ČT se zabývali olomouckou kauzou s defibrilátory

Kriminalisté prověřují jednu z nejzávažnějších kauz v historii českého zdravotnictví, která se týká Fakultní nemocnice Olomouc. Vyšetřování se zaměřuje na nakládání s implantabilními defibrilátory a okolnosti jejich zavádění pacientům. Policie současně zkoumá i podezření na manipulaci s lékařskými záznamy v rámci mezinárodní studie financované z evropských peněz. Co se dlouhé roky dělo za zdmi nemocnice, kde se proti sobě postavili dva přední kardiologové? Kdo byl pacient nula, jehož případ školující kauzu odstartoval? Kdo zaplatí možné stamilionové škody? Okolnostmi případu se pro Reportéry ČT zabýval Dalibor Bártek.
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