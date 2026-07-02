Ministerstvo uvolní přes tři miliardy na protipovodňová opatření i čistírny


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo dvě miliardy korun na protipovodňová opatření. Peníze mají sloužit například na úpravy koryt vodních toků nebo stavbu nádrží. Čerpat je budou moci města a obce. Dalších více než 1,3 miliardy resort vyčlenil na modernizaci čistíren odpadních vod. Při návštěvě nedávno zprovozněné protipovodňové ochrany jižní části Olomouce to ve čtvrtek řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Ministerstvo chce v dotační výzvě podpořit projekty, které umožní bezpečný rozliv vody v krajině, zvýší ochranu obcí, sníží riziko škod při povodních a posílí odolnost krajiny vůči střídání sucha, veder a přívalových dešťů. Peníze mají směřovat především na přírodě blízká protipovodňová opatření, obnovu prostoru pro bezpečný rozliv povodní v údolních nivách, úpravy koryt vodních toků nebo budování a rekonstrukci suchých a retenčních nádrží.

Resort podle ministra vnímá změny klimatu a novými dotačními výzvami na ně reaguje. „Uvolňujeme další dvě miliardy, aby se mohla zrealizovat opatření, která ochrání lidi, jejich domovy i veřejný majetek a zároveň pomohou zadržet vodu v krajině,“ prohlásil Červený.

Olomouc jako příklad ochrany blízké přírodě

Jedním z takových opatření je i čerstvě dokončený projekt v Olomouci, který realizoval státní podnik Povodí Moravy. Spočívá v revitalizaci více než kilometrového úseku řeky a jeho opětovném napojení na odstavené rameno. Opatření zachovává a posiluje rozliv do nivy na ploše přibližně 115 hektarů, uvolňuje zátopové území od zástavby, zlepšuje stav řeky i okolní přírody a přináší větší bezpečí zhruba 2275 obyvatelům městských částí Nový Svět a Nemilany. Z Operačního programu Životní prostředí na projekt šlo přes 165 milionů korun.

Na jihu Olomouce dokončují protipovodňová opatření
Protipovodňová opatření na jihu Olomouce

Nejen technické stavby

„Tento projekt ukazuje, že účinná protipovodňová ochrana nemusí znamenat jen technické stavby, ale také návrat prostoru řece a krajině. Revitalizací jsme umožnili, aby se voda při vyšších průtocích bezpečně rozlévala tam, kde nezpůsobuje škody. Právě taková opatření budou při častějších extrémech počasí stále důležitější,“ uvedl ředitel Povodí Moravy David Fína.

Elektronické žádosti k výzvě budou moci oprávnění žadatelé podávat prostřednictvím systému IS KP21+ od 15. července do 17. prosince 2026.

Mapa ukazuje, kam až by v Olomouci dosáhla dvacetiletá povodeň
Náplavka podél řeky Moravy v Olomouci

Peníze půjdou i na modernizaci čistíren

Ministerstvo zároveň vyčlenilo přes 1,3 miliardy na modernizaci čistíren odpadních vod. Peníze z evropského Operačního programu Životní prostředí bude možné čerpat formou půjčky s maximálním úrokem jedno procento ročně.

Příjem elektronických žádostí otevírá Státní fond životního prostředí nyní, skončí 31. března příštího roku. Výše podpory bude až 70 procent celkových způsobilých výdajů. Maximální podpora na jeden projekt dosáhne 200 milionů korun, splatnost může být až deset let.

O podporu se mohou ucházet například vlastníci vodohospodářské infrastruktury z řad veřejných subjektů, tedy obce, městské části hlavního města Prahy nebo svazky obcí. Půjčku mohou čerpat i obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob, musí ale být vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.

Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna
Ilustrační foto

Pro zlepšení kvality vody v řekách

Podpořené projekty se musí uskutečnit na území Česka. Dokončeny musejí být nejpozději do 31. prosince 2030 a zároveň nejvýše do tří let od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Program se zaměří na účinnější odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod, tedy látek, které zhoršují kvalitu vody v řekách, nádržích a dalších vodních ekosystémech.

Nový finanční nástroj dle ministerstva cílí dostupné evropské prostředky na modernizaci větších čistíren odpadních vod s kapacitou pro deset tisíc obyvatel a vyšší, které mohou přinést největší efekt. „Očekáváme, že díky této podpoře se do roku 2029 podaří modernizovat kapacity pro čištění odpadních vod v rozsahu přibližně 238 tisíc obyvatel. To znamená konkrétní přínos pro obce, jejich obyvatele i pro stav našich řek a nádrží,“ podotkl Červený.

Typ financování byl podle něj zvolen zejména kvůli návratnosti. Ta může podle ministra vhodně doplnit vlastní nebo úvěrové zdroje a umožnit opakované využití veřejných prostředků v budoucnu.

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