Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna

Až dvěma tisícům českých obcí chybí čistírna odpadních vod. Deset let můžou radnice žádat o dotace na jejich stavbu. Ministerstvo životního prostředí zatím mezi ně rozdělilo tři čtvrtě miliardy korun. V poslední výzvě zbývá rozdělit zhruba dvě stě milionů korun. Čas na žádosti mají obce do příštího ledna.
Třeba obec Přestavlky se zadlužila, aby postavila kanalizaci i čistírnu. Domácnosti přispějí až padesát tisíc korun, s investicemi souhlasilo přes devadesát procent místních. Obec získala šedesátiprocentní dotaci, vzala si úvěr od banky a půjčku od státního fondu. Ještě postaví vodovod.
Přestavlky přitom ročně hospodaří s desetimilionovým rozpočtem. Než prodají skoro dvacet stavebních parcel, chtějí šetřit, a to třeba ve spolcích. „Věříme a děláme všechny kroky potřebné pro to, aby to vyšlo, aby občané nepocítili nějaké zásadní omezení v obci,“ říká starosta Jan Mikulanda (nestr.).
Minimálně ve čtvrtině obcí chybí čistírna odpadních vod. Mnohdy kvůli tomu, že si na ni netroufnou. Někdy i kvůli rozpočtu. „Asi s nimi budeme muset zahájit nějakou silnější komunikaci, protože pro nás – pro ministerstvo životního prostředí – bude pro následující období čistota vody velmi zásadní,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Na stavbu domovních čistíren nabízí stát dotace deset let. Aktuální výzva končí zkraje příštího roku.