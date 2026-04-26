Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Dotace na čistírny odpadních vod
Až dvěma tisícům českých obcí chybí čistírna odpadních vod. Deset let můžou radnice žádat o dotace na jejich stavbu. Ministerstvo životního prostředí zatím mezi ně rozdělilo tři čtvrtě miliardy korun. V poslední výzvě zbývá rozdělit zhruba dvě stě milionů korun. Čas na žádosti mají obce do příštího ledna.

Třeba obec Přestavlky se zadlužila, aby postavila kanalizaci i čistírnu. Domácnosti přispějí až padesát tisíc korun, s investicemi souhlasilo přes devadesát procent místních. Obec získala šedesátiprocentní dotaci, vzala si úvěr od banky a půjčku od státního fondu. Ještě postaví vodovod.

Přestavlky přitom ročně hospodaří s desetimilionovým rozpočtem. Než prodají skoro dvacet stavebních parcel, chtějí šetřit, a to třeba ve spolcích. „Věříme a děláme všechny kroky potřebné pro to, aby to vyšlo, aby občané nepocítili nějaké zásadní omezení v obci,“ říká starosta Jan Mikulanda (nestr.).

Rozbory potvrdily, že na více místech teče do Lipna nečištěná splašková voda
Odpadní roura v břehu Lipna u čističky odpadních vod ve Frymburku

Minimálně ve čtvrtině obcí chybí čistírna odpadních vod. Mnohdy kvůli tomu, že si na ni netroufnou. Někdy i kvůli rozpočtu. „Asi s nimi budeme muset zahájit nějakou silnější komunikaci, protože pro nás – pro ministerstvo životního prostředí – bude pro následující období čistota vody velmi zásadní,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Na stavbu domovních čistíren nabízí stát dotace deset let. Aktuální výzva končí zkraje příštího roku.

Čistírna v Ostravě spustí v lednu částečný provoz
Ilustrační foto – čistírna odpadních vod

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co v budově zazněla střelba

Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Až milion korun na novou ordinaci. VZP láká lékaře do regionů s nedostatkem péče

Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu

Předvolební diskusi v Maďarsku dominovali na síti X zahraniční aktéři

Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti hnutí Hizballáh

Ke škole jen pěšky nebo na kole. V Česku je 28 školních ulic a vznikají další

V Česku je nyní celkem 28 školních ulic. Jejich princip spočívá v tom, že se v době ranní špičky vyhradí okolí školy pouze pro chodce a cyklisty. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dětí. Podle nevládní organizace Pěšky městem chystají v letošním roce tyto ulice i další města.
před 12 mminutami

VideoAž milion korun na novou ordinaci. VZP láká lékaře do regionů s nedostatkem péče

Lékařům, kteří si v některé z oblastí, kde chybí zdravotní péče, otevřou ordinaci, nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bonus. Praktičtí lékaři pro dospělé a zubaři dostanou 800 tisíc, pediatři až milion korun. VZP takto vloni podpořila padesát ordinací praktiků či stomatologů. Bonusy nabízí i některé další pojišťovny. Právě vyšší částky by mohly mladé lékaře motivovat, aby šli místo nemocnic do praxe a v regionu zůstali.
před 1 hhodinou

VideoBůh má rád každého člověka takového, jaký je, říká arcibiskup Přibyl

„Proč nás Bůh nevyslyší? To já nevím,“ říká v Interview speciál nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň názoru, že všechno, co se děje, má nějaký význam. „Je naprosto normální, že se na pánaboha zlobíme,“ dodává. Sám sebe vnímá jako spíše smířlivého člověka, který se chce dohodnout, nechce však být ve své funkci beztvarý a bezbarvý. Politiky je podle něj dobré nepřeceňovat, ale chovat se k nim jako k sobě rovným. Církev nevnímá primárně jako instituci, ale jako komunitu lidí. „Bůh má rád každého člověka takového, jaký je,“ říká. Později podotýká, že manželství pro všechny církev nemůže schvalovat. Téměř hodinový rozhovor s Janou Peroutkovou zakončil hrou na varhany.
před 11 hhodinami

Nadšenci z mnoha zemí přijeli na Vyškovsko fotit parní vlak

Do prvních slunečních paprsků se v sobotu v Nemoticích na Vyškovsku nesl ostrý hvizd parní píšťaly. Jindy ospalé nádraží a jeho okolí obsadilo šedesát nadšenců s fotoaparáty a kamerami. Jakmile vjela lokomotiva zvaná Rosnička do záběru, začaly cvakat závěrky. Za nevšedním snímkem dávno ukončeného parního provozu přijeli nejen Češi, Rakušané či Němci, ale také Američan, Japonec, Francouz a tři Španělé, sdělili spoluorganizátoři fotovlaků Petr Holub a Jiří Rubín.
před 13 hhodinami

V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Politické spektrum: Volt Česko, ČSSD, GEN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 25. dubna přijali Adam Hanka (Volt Česko), Jiří Paroubek (ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) a Vojtěch Ryvola (GEN). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
před 16 hhodinami

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nebýt jen sociálním a ekonomickým projektem.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
