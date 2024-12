Čistírna v Ostravě spustí v lednu částečný provoz

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která je od zářijových záplav mimo provoz, se začne spouštět od Nového roku. Zatím bude zprovozněn první stupeň mechanického čištění odpadních vod, při kterém jsou odstraňovány hrubé nečistoty. Kompletně by čistírna včetně takzvaného biologického čištění měla fungovat v březnu.

Ve stejné kvalitě jako před povodněmi bude vyčištěná voda do řeky Odry vytékat na začátku letních prázdnin, uvedl vedoucí provozu čistíren odpadních vod Daniel Žárský. Kvůli nefunkčnosti čistírny tečou od povodní splašky do řeky Odry.

Podle něj byl největší problém zajistit dodávku strojů, které jsou mnohdy unikátní a obvyklá doba jejich dodání je řádově v měsících. „Museli jsme se ihned spojit s externími firmami a ve spolupráci s vlastníkem infrastruktury, což je město Ostrava, jsme museli naplánovat obnovu. Také jsme bojovali s vysokou hladinou spodní vody, která nám několik týdnů vůbec neumožňovala zahajovat sanace a opravy, protože hladina byla vysoká a hrozilo, že by došlo k poškození nádrží,“ popsal Žárský. Nezbytné zařízení se podle něj muselo objednávat například ve Finsku nebo Německu.

Menší zatěžování čistírny

Město po odstavení čistírny vyzývalo obyvatele i firmy, aby se snažili chovat ohleduplně a čistírnu zatěžovali co nejméně. „Detailní vyhodnocení nemáme, ale podle toho, jak jsme zaznamenali nátok, tak musím říct, že si to hodně firem vzalo za své a v podstatě i občané. Těch tuků a dalších látek, které sem přicházely, je podle mého názoru menší množství, než bývalo běžné,“ míní Žárský. Mechanické čištění se začne spouštět hned na Nový rok, 2. ledna odpoledne by už mělo být plně zprovozněno.

Povodně na vodohospodářské infrastruktuře v krajském městě napáchaly značné škody, celkově zhruba za šest set milionů korun, jen na čistírně to bylo okolo 470 milionů korun. Poškozeny ale byly i čerpací stanice, z nichž se odpadní vody z nižších lokalit přečerpávají do ústřední čistírny nebo části kanalizační sítě. Na obnovu infrastruktury město získá peníze od státu.

Při záplavách dosahovala hladina vody v areálu čistírny minimálně 2,5 metru, na některých místech ale vystoupala až k šesti metrům. Poškodila elektrická zařízení, elektronické prvky, stroje a technologie čištění odpadních vod.